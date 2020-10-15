Ozon открыл новую фулфилмент-фабрику в Ростове-на-Дону площадью 38 тыс. кв.м

Новый логистический центр Ozon в Ростовской области обеспечит более 2 тысяч населенных пунктов региона доставкой заказов на следующий день и позволит местным производителям продавать товары по всей России.

Фулфилмент-фабрика в Ростовской области станет главным хабом компании на Юге России. Мощности фулфилмента позволяют ежедневно обрабатывать до 80 тыс. посылок и хранить 8 млн товаров, что дает жителям региона доступ к огромному ассортименту с быстрой доставкой.

Общая площадь комплекса Ozon в Аксайском районе — 38 тыс. кв. м., предусмотрена возможность последующего его расширения до 65 тыс. кв. м.

Инвестиции в открытие фулфилмент-фабрики превышают 2 млрд рублей, из которых порядка 800 млн рублей — собственные инвестиции Ozon. Еще 1,3 млрд рублей в строительство здания вложил девелопер A2Group, один из лидеров логистического рынка России.

Сегодня более 250 предпринимателей из Ростовской области продают свои товары на маркетплейсе Ozon. Запуск нового логистического хаба — большая возможность для местных производителей, которые теперь могут использовать этот центр для отгрузки своих товаров и их продажи по всей России. Кроме того, открытие таких объектов всегда стимулирует развитие в регионе инфраструктуры «последней мили» и служб доставки. Ozon работает с самозанятыми курьерами и предлагает предпринимателям специальную франчайзинговую программу открытия пунктов выдачи заказов.

Также в четверг Ozon и Правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве по развитию электронной торговли в регионе. ЮФО является одним из лидеров по темпам прироста количества заказов на Ozon. По итогам девяти месяцев оборот площадки в Ростовской области вырос почти на 200%.

«Согласно Стратегии-2030, увеличение доли интернет-торговли является одной из приоритетных целей развития сферы потребительского рынка в Ростовской области. Тем более это актуально сегодня в связи с ограничительными мероприятиями и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Уверен, что работа нового логистического центра Ozon позволит обеспечить качественную и быструю доставку товаров во все населенные пункты Донского региона и будет способствовать дальнейшему успешному развитию местных производителей благодаря увеличению доли их представленности на онлайн-площадке», — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

«Мы рады способствовать развитию бизнеса в Ростовской области, обеспечивая предпринимателям широкий круг возможностей — от продажи товаров на нашем маркетплейсе, где Ozon берет на себя сложную логистику во все регионы России, до развития сети пунктов выдачи по нашей программе франшизы, предполагающей специальную поддержку. Электронная коммерция быстро развивается, и мы в Ozon считаем своей важной задачей показывать ее возможности прежде всего жителям регионов — и покупателям, и местному бизнесу», — отметил Артём Афанасьев, вице-президент по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами компании Ozon.

Фулфилмент-центр Ozon в Ростовской области оснащен по последним технологиям e-commerce-индустрии. Продвинутая система управления складом (Warehouse Management System) позволяет эффективно распределять товары по полкам, выстраивать маршрут сборщика товаров и сокращать время сбора заказа. Сортер с программным обеспечением, полностью разработанным в Ozon, в течение секунд сканирует товары и определяет, по какому направлению поедет посылка.

Логистическая инфраструктура Ozon в регионе также включает в себя сортировочный центр и свыше 400 точек выдачи заказов — пунктов выдачи и постаматов.