Ozon открыл офлайн-пространство для продавцов маркетплейса

Ozon открыл в Казани дом для продавцов маркетплейса — Ozon Dom. Это уникальное пространство, куда активные или начинающие продавцы могут прийти за консультациями по работе на маркетплейсе. В офисе всегда можно найти опытных сотрудников Ozon, уже сейчас восемь специалистов готовы ответить на вопросы предпринимателей. Они будут проводить встречи с продавцами, рассказывать об инструментах продвижения на маркетплейсе, логистических схемах работы, помогать решать сложные ситуации, консультировать тех предпринимателей, которые только решили выйти на площадку. Концу года штат офиса увеличится вдвое.

Кроме того, Ozon Dom станет местом, где компания будет проводить обучающие мероприятия для предпринимателей. Здесь смогут собраться порядка 30 человек. В планах команды — тренинги и семинары, посвященные работе на маркетплейсе, аналитическим и маркетинговым инструментам, особенностям логистической инфраструктуры, а также мотивационные встречи с интересными гостями, фокус-группы и многое другое.

Ozon Dom в Казани — это первое офлайн-пространство для продавцов маркетплейса. Начав проект с Татарстана, Ozon планирует расширить его и на другие регионы. В ближайшем будущем Ozon Dom появится в Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и в других городах-миллионниках.

В Казани Ozon Dom расположен на улице Адоратского 2Б. Он открыт для предпринимателей по будням с 9 до 18 часов. Чтобы попасть на консультацию, нужно написать письмо на regions-kazan@ozon.ru и указать свои контакты, ID личного кабинета продавца (если он уже есть) и уточнить, какой именно вопрос предприниматель хотел бы обсудить на встрече.

«Электронная торговля предоставляет для предпринимателей уникальные возможности по расширению объемов продаж и географии поставок. Поэтому Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов поставил задачу обеспечить массовый выход татарстанских предпринимателей на этот рынок. По итогам 8 месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в 4 раза, там зарегистрировано около 13000 интернет-магазинов из Татарстана. Значительная часть из них размещено на маркетплейсе Ozon, который активно развивается в Республике Татарстан. И очень важно, что компания большое внимание уделяет обучению предпринимателей тонкостям работы на рынке электронной торговли. Сейчас это особенно актуально, потребность в обучении новых селлеров растет буквально с каждым днем. Появление в Казани Ozon Dom станет еще одним конкурентным преимуществом для татарстанских селлеров, поможет им быстро занять достойную долю на растущем рынке e-commerce», -— отметил бизнес-омбудсмен РТ, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.