Ozon открыл первый сортировочный центр в Беларуси

Ozon открыл свой сортировочный центр для всех предпринимателей Беларуси. Сортировочный центр заработал под брендом Ozon Rocket, логистического сервиса компании.

С открытием сортировочного центра в Минске Ozon стал принимать товары предпринимателей для доставки не только российским, но и белорусским клиентам. Таким образом, развитие инфраструктуры на территории Беларуси открыло белорусским предпринимателям доступ к продажам на всю интернет-аудиторию Республики (раньше они могли продавать через Ozon только на РФ), а также расширило возможности доставки: ранее продавцы должны были возить товары собственными силами или искать подрядчиков среди транспортных компаний.

Сортировочный центр Ozon Rocket находится в Промышленном переулке в Минске. Чтобы доставить заказ в Россию или по территории Беларуси, предпринимателю достаточно привезти посылку на сортировочный центр Ozon Rocket, а оттуда он отправится к покупателю силами Ozon и его партнеров. В Беларуси пока нет собственных пунктов выдачи заказов Ozon, но посылки выдаются в 3,4 тыс. точках по всей стране — это отделения БелПочты, Европочты и DPD Bel. Доступна и курьерская доставка.

В случае, если продавцу удобнее доставлять заказы в РФ и по Беларуси своими силами, такую возможность для него также предусмотрена. Кроме того, сортировочный центр сейчас не принимает автомобильные и мотоциклетные шины, а также крупногабаритные товары — но их также можно продавать с доставкой собственными силами предпринималя.

«Продажи белорусских продавцов на Ozon с марта по сентябрь 2021 года выросли более чем в 5 раз. Мы уверены, что эта цифра продолжит расти — с одной стороны Ozon теперь сам будет доставлять товары белорусских предпринимателей до 100 миллионов жителей России, которые охвачены логистикой Ozon, с другой — мы открыли и продажи на территории Беларуси», — отмечает Егор Исаев, руководитель по развитию международного бизнеса Ozon.

«Вместе с ростом продаж растут и потребности предпринимателей в качественной логистике, поэтому мы инвестируем много ресурсов и усилий в развитие инфраструктуры. Сортировочный центр Ozon Rocket — наш первый объект в регионе. В ближайшее время мы начнем открывать пункты выдачи заказов Ozon по модели франшизы. Наш российский опыт показывает, что открытие одной фирменной точки существенно увеличивает частоту заказов постоянных клиентов и приводит сотни новых», — Станислав Кондратьев, генеральный директор Ozon Rocket, логистического сервиса Ozon.

Ozon объявил о планах развивать бизнес в Беларуси в начале 2021 года. Помимо масштабирования логистической инфраструктуры и улучшения опыта для продавцов, компания также намерена увеличивать количество точек выдачи заказов в республике. Для этого Ozon уже заключил партнерство с Белпочтой — посылки маркетплейса можно получить более чем в 3 тыс. почтовых отделений по всей стране. Пользователям Ozon из Беларуси доступен весь ассортимент площадки — всего порядка 27 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров).