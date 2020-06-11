Ozon открыл платформе Segmento доступ к данным пользователей для проведения рекламных кампаний

Интернет-ритейлер Ozon заключил партнерское соглашение с платформой онлайн-рекламы Segmento. С помощью Segmento производители товаров и услуг смогут использовать для запуска рекламных кампаний данные о миллионах пользователей маркетплейса Ozon и охватить до 100% аудитории Рунета. Ранее данные о сегментах аудитории для таргетинга были доступны только в рекламных кабинетах самого Ozon.

Важная особенность формирования сегментов таргетинга — обновление в режиме реального времени благодаря технологической интеграции партнеров. Таким образом у рекламодателей всегда будут на 100% актуальные данные, свои кампании они смогут сегментировать по целевому действию, например, добавлению товара в корзину и по итогам кампании видеть статистику о продажах, которые она принесла. При этом реклама может вести как на Ozon, так и на другие сайты.

Ежедневно на Ozon заходят более 3,5 млн пользователей, при этом в марте и апреле число новых клиентов площадки выросло в 2 раза к прошлому году, и рост продолжается.

Взаимодействие пользователей с сайтом и приложением маркетплейса будет размечено специальными тегами, они позволяют фиксировать интересы посетителей сайта и приложения для последующих показов рекламных объявлений.

Таргетинг основан на посещении карточек товаров и покупок и группируется по категориям. Используя данные Ozon и технологию Segmento, производители могут охватить в рамках рекламных кампаний до 100% аудитории Рунета, в том числе пользователей социальных сети и видеостриминговых сервисов. В основе всех размещений лежит использование технологии закупки медийной рекламы посредством программатик-рекламы. Аудиторные данные используются в агрегированном и деперсонализированном виде.

«Ozon более двух лет активно развивает направление data-driven маркетинга и таргетирования на основе собственных данных, что позволяет показывать рекламные сообщения только тем пользователям, для которых предложение может быть интересно а значит, и сделать рекламу более эффективной. Мы стремимся сделать такой подход массовым, и партнерство с Segmento — компании, у которой есть большая экспертиза в области использования данных для рекламы в digital-каналах — позволяет дать возможность производителям товаров и услуг таргетировать свои сообщения на основе наших данных». Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon

Стратегическим вектором развития Segmento является создание совместных с маркетплейсами и другими торговыми интернет-площадками рекламных продуктов. Селлеры получают возможность взаимодействовать с посетителями и покупателями этих площадок на доступном рекламном инвентаре Рунета за счет таргетирования на основе данных. Через платформу Segmento осуществляется 1 млрд. рекламных показов в месяц на 2 млн. сайтах Рунета и в полумиллионе мобильных приложений. Объединение технологических возможностей Segmento и Ozon позволяет российским производителям увеличить объемы продаж благодаря коммуникации с потребителями во всех доступных digital-каналах. При этом рекламодатели получают уникальные аналитические данные как на этапе планирования кампаний, так и по итогам размещения. Александр Худолей, генеральный директор Segmento

Новый сервис стал частью экосистемы рекламных сервисов Ozon, в рамках которой компания развивает рекламную и аналитическую платформы, давая возможность крупным брендам и компаниям малого и среднего бизнеса, продающим товары на маркетплейсе, получить доступ к многомиллионной аудитории Ozon и таргетировать свои рекламные сообщения.