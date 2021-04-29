Ozon открыл свой крупнейший логистический хаб в Сибири и инвестирует в регион 3,5 млрд рублей

Онлайн-платформа Ozon открыла новый фулфилмент-центр в новосибирском «PNK Парк Толмачево». Фулфилмент-фабрика стала крупнейшим логистическим центром компании в Сибирском федеральном округе и значительно упростит выход местных продавцов на маркетплейс.

Общая площадь первой очереди фулфилмент-центра составит 14 тысяч кв. м. по полу с возможностью расширения до 64 тысяч кв. м. Текущие мощности позволяют хранить на фабрике более 4 млн товарных наименований и обрабатывать более 85 тысяч посылок в сутки.

Собственные инвестиции Ozon в первую очередь фулфилмент-центра составили 600 млн рублей. В течение четырех лет компания планирует вложить в объект почти 3,5 млрд рублей — основная часть средств идет на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.

С открытием фабрики Ozon создаст в Новосибирской области порядка 1 тыс. рабочих мест только в логистическом хабе. Дополнительно маркетплейс привлечет к сотрудничеству новых курьеров и партнеров сети пунктов выдачи заказов.

Появление большого логистического объекта стимулирует развитие онлайн-торговли в регионе, которая по итогам 2020 года составила всего 8,1% от общего рынка ритейла (по данным АКИТ). В первую очередь фулфилмент-центр позволит местным предпринимателям быстрее поставлять товары на маркетплейс и экономить на логистике. Товары, которые хранятся в новосибирском хабе Ozon, продаются по всей стране и за рубеж, а значит, местные продавцы получат возможность наладить федеральные и даже глобальные продажи.

«Открытие такого центра — это новые возможности для региона, создание рабочих мест, капитальные вложения на территории. Для наших предприятий, организаций и предпринимателей это возможность поиска новых рынков сбыта не только в Сибирском федеральном округе, но и по всей стране, а также на мировых рынках. Буквально за год количество предпринимателей-партнеров Ozon в нашем регионе увеличилось в шесть раз, это хорошие темпы», — заявил Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области, в ходе торжественной церемонии открытия фулфилмент-центра Ozon.

«Ozon считает своей миссией поддержку предпринимателей, которые стремятся развивать онлайн-продажи. В особенности поддержка необходима в регионах, где преобладает малый и средний бизнес — причём речь идёт о комплексной помощи, от обучения регистрации на маркетплейсах до создания сети пунктов выдачи, где можно получить товары региональных предпринимателей. Логистические хабы в этой цепочке поддержки играют ключевую роль — продавцам больше не надо тратить деньги на межрегиональные перевозки до центральных складов, время поставки и появления товара на площадке сокращается в разы, а значит, продажи в интернете становятся все более простыми и выгодными», — подчеркнул Сергей Беляков, управляющий директор Ozon.

Открытие фулфилмент-фабрики всего в 30 км от Новосибирска позволит доставить каждый из 4 млн товаров в 1,5 тыс. населенных пунктов СФО уже на следующий день. Для удобства получения заказов Ozon развивает в Сибирском регионе сеть «последней мили», которая уже включает в себя более 1 тысячи точек получения заказов — брендированных постаматов и пунктов выдачи.

Создание логистического центра велось Ozon вместе с партнером — российским девелопером промышленных объектов PNK group, который выполнял проект в формате built-to-lease на территории собственного индустриального парка «PNK Парк Толмачево». Такой формат подразумевает строительство объекта для аренды в соответствии с техническим планом заказчика.

По итогам 2020 года оборот Ozon в Сибирском федеральном округе вырос в 3,5 раза год к году. При этом продавцы из региона заработали с помощью площадки 1,3 млрд рублей. Сейчас более 1,6 тысяч предпринимателей из Сибирского федерального округа продают свои товары на маркетплейсе Ozon. Сама модель маркетплейса способствует формированию и развитию сопутствующей экосистемы сервисных и обучающих компаний, логистических и курьерских служб, что позитивно влияет на экономику региона и создает новые рабочие места. Дополнительно бизнес в e-commerce развивают предприниматели, открывающие пункты выдачи заказов.