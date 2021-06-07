Ozon открыл витрину бронирования квартир

Ozon открыл витрину с квартирами от застройщика ГК «КОРТРОС» на маркетплейсе Ozon Услуги. На старте проекта пользователям Ozon доступны 30 эксклюзивных квартир в московских жилых комплексах бизнес-класса — Headliner, iLove и Bauman House. Стоимость недвижимости варьируется от 18 до 46 млн рублей, это дешевле, чем в собственных каналах продаж «КОРТРОС».

Это первый российский проект по продаже квартир через маркетплейс. Для его реализации партнёры разработали схему продаж недвижимости, отличную от традиционной модели классифайда. Ozon будет продавать платное бронирование квартиры, которое в среднем составляет 2% от её стоимости и учитывается застройщиком как депозит. Эта сумма и будет заработком Ozon. При этом 25% от цены брони площадка зачислит покупателю в виде баллов Ozon, которые можно потратить на маркетплейсе.

Специально для проекта с «КОРТРОС» Ozon разработал карточки товаров, оптимизированные для покупки недвижимости. В них встроены видеообзоры квартиры, панорамные фотографии и схемы планировки. Оформляя бронь на квартиру, клиенты Ozon получат возможность связаться с застройщиком и задать ему вопросы в онлайн-чате в карточке товара.

После бронирования закрытие сделки происходит напрямую с застройщиком. Квартиру можно также купить в ипотеку. На представленные на Ozon квартиры действуют все актуальные условия по ипотеке от застройщика. Сотрудничая с Ozon, застройщик получит доступ к лояльной аудитории площадки. Ежемесячно Ozon посещает более 80 миллионов пользователей, большинство из которых — люди со средним и высоким достатком.

«Ozon стремится удовлетворить как можно больше потребностей своих клиентов в товарах и услугах в рамках единой открытой платформы. До эксперимента Ozon и „КОРТРОС“ никто не заключал сделки с недвижимостью на мультикатегорийных маркетплейсах. Поэтому сейчас такие сделки требуют дополнительной мотивации для покупателя. Вместе с „КОРТРОС“ мы решили эту задачу эксклюзивным предложением квартир, которые можно забронировать только на Ozon, а также солидным кешбэком, размер которого может превышать 100 тысяч баллов на покупки. Таким образом, клиент купит с помощью Ozon не только новое жилье, но и его обустройство, например, мебель, электронику или бытовую технику», — говорит Сергей Паньков, директор по развитию бизнеса Ozon.