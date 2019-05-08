Ozon открыл витрину товаров от зарубежных продавцов

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать продажи электроники, одежды и других товаров из-за рубежа. На сайте площадки создан раздел «Товары из-за рубежа», где в тестовом режиме представлены несколько тысяч товарных наименований из Китая, Европы и США.

Как отмечают в Ozon, в ходе теста выясняется, что высокой популярностью пользуются товары из Германии, Латвии, США и Китая. Как считают в компании, запуск маркетплейса и тестирование продаж товаров из-за рубежа дают новые возможности быстро расширять ассортимент и давать покупателю еще больше выбора — как следствие, растет и наполняемость заказов, и частота покупок.

Онлайн-ритейлер выступает как витрина: он принимает платеж от клиента, а доставку товара клиенту осуществляет сам поставщик. Стандартный срок доставки — три недели, эта услуга предоставляется бесплатно. Как указано на сайте Ozon, скорость доставки зависит от удаленности складов поставщика и оперативности работы его логистических партнеров.

На заказы из-за рубежа будут распространяться действующие таможенные правила. То есть все покупки в сумме не должны в течение одного календарного месяца превышать сумму в 500 евро, иначе необходимо будет заплатить налог.