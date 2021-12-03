Ozon открывает Ozon Dom для предпринимателей Ростова-на-Дону

Ozon открыл в Ростове-на-Дону уникальное пространство для продавцов маркетплейса — Ozon Dom. Это офис, куда опытные или начинающие продавцы могут прийти за консультациями по работе на маркетплейсе и по развитию своего бизнеса в онлайне. Консультировать продавцов будут сотрудники Ozon: расскажут, как рассчитать экономику продаж, выбрать и настроить логистическую схему, использовать инструменты продвижения, участвовать в акциях и так далее. Они также помогут решать индивидуальные вопросы продавцов о работе на площадке.

Кроме того Ozon Dom станет местом, где маркетплейс будет проводить обучающие мероприятия для предпринимателей. В офисе могут собраться порядка 35 человек. В планах команды — тренинги и семинары, посвященные работе на маркетплейсе, аналитическим и маркетинговым инструментам, особенностям логистической инфраструктуры, а также бизнес-завтраки и многое другое.

Столица Южного федерального округа стала вторым после Казани городом, где появилось собственное пространство для продавцов. На этом региональная экспансия Ozon Dom не остановится — на очереди другие города-миллионники.

Ozon Dom расположен в самом центре Ростова, на улице Большая Садовая 162/70, в Бизнес-центре «Аристократ» (5 этаж, офис 511). Он открыт для предпринимателей по будням с 10 до 19 часов. Чтобы попасть на консультацию, нужно написать письмо на regions-Rostov-on-don@ozon.ru и указать свои контакты, ID личного кабинета продавца (если он уже есть) и уточнить, какой именно вопрос предприниматель хотел бы обсудить на встрече.