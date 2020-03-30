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Ozon отметил резкий рост продавцов на маркетплейсе

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OZON marketplace
OZON marketplace
Маркетплейсы

Интернет-платформа Ozon отметила всплеск регистраций предпринимателей на своем маркетплейсе — за последнюю неделю количество новых компаний выросло более чем в 2 раза относительно среднего значения 2020 года, а 24 марта за рабочий день на площадку пришло более 600 новых продавцов. Всего в процессе регистрации и заведения товаров на маркетплейс Ozon сейчас находятся 23 000 компаний.

Помимо роста числа новых предпринимателей и магазинов на платформе Ozon также отмечает увеличение ассортимента у уже активно продающих партнеров — их на площадке более 9 500 — так за 25 марта количество нового ассортимента, добавленного за сутки, превысило отметку в 50 тысяч товарных наименований, что в 3 раза больше среднего значения 2020 года. «Очевидно, что сейчас для многих как никогда важным становится возможность заказать онлайн разные — по сути все необходимые — товары. Переход из офлайна в онлайн актуален не только для покупателей, но и для продавцов — возможности продавать офлайн сейчас ограничены, а маркетплейсы в этом случае — оптимальное решение, поскольку дают возможность бизнесу не только поддерживать продажи, но и масштабировать их на всю Россию за счет трафика, логистических мощностей и инфраструктуры Ozon» — говорит Анна Калеева, директор площадки Ozon.Marketplace.

Сейчас ассортимент Ozon превышает 5 млн.товарных наименований, при этом свыше 80% всего ассортимента обеспечивают продавцы платформы. В марте уже 60% всех заказов покупателей содержат товары продавцов. На платформе Ozon в 24 категориях представлены товары крупных брендов, представителей малого и среднего бизнеса и российских производителей из разных регионов. Ozon также отмечает рост регистраций на маркетплейсе региональных производств и компаний, наиболее активно себя проявляют бизнесы и Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

Для того, чтобы поддержать бизнес тысяч продавцов со всей страны, а также обеспечить высокий уровень сервиса для своих клиентов Ozon объявил о том, что будет работать в режиме повышенной готовности с 28 марта по 5 апреля. Фулфилмент-центры и точки приема товаров продолжат работу в режиме повышенной готовности, чтобы предприниматели могли поставлять свои товары к нам, а жители имели доступ к любым товарам, которые им могут потребоваться.

Компании и сервисы: OZON marketplace
Автор: Анна
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