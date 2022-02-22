Ozon пересмотрел подход к комиссиям и тарифам для продавцов

Ozon анонсировал изменения тарифов с 15 марта: приятные нововведения появятся для небольших и недорогих товаров, максимум выгоды можно получить, разложив товары максимально близко к покупателям по региональным складам.

У 7 продавцов из 10 расходы вырастут в среднем на 2% от стоимости товаров или не увеличатся вовсе. Затраты на площадку можно будет снизить, грамотно распределив товары по региональным фулфилмент-центрам — в России их уже 10 общей площадью 1 млн кв. м.

При изменении комиссий и тарифов учли рост продаж в регионах — товары должны быть максимально близко к покупателям — и растущий спрос на небольшие и дешевые товары. Для популярных товаров регулярного спроса лучше всего подойдут продажи со склада Ozon, для тестирования новинок и расширения ассортимента — продажи со склада продавца.

Комиссии за продажу товаров

Комиссия за продажу вырастет для некоторых товаров повседневного спроса (ряд товаров для животных, бытовая химия, некоторые детские товары) и одежды — с 5% до 6-8% от стоимости товара. В то же время в товарах повседневного спроса преобладают небольшие и недорогие товары — для них сборка заказов и доставка для клиентов станет выгоднее. Так маркетплейс простимулирует продажи быстрооборачиваемых подкатегорий, которые все больше россиян покупает в онлайне, переходя из офлайн-розницы.

Важное нововведение — увеличение порога оборачиваемости для одежды и обуви на складах Ozon в два раза, до 180 дней. Это поможет увеличивать оборот и заработок продавцов — им будет удобнее и выгоднее заранее выставлять новые коллекции или дольше распродавать менее ходовые, актуальные позиции не платить за размещение на складе. Это, а также федеральное промо одежды за счет Ozon, в которое только этой весной инвестируют около 1 млрд.рублей, компенсирует рост комиссий за продажу одежды с 5% до 8%.

«Одежда и обувь — критически важные категории для Ozon, которые мы будем „раскачивать“ и развивать весь 2022 год. Начнем уже с марта — запустим глобальную промо-поддержку новых коллекций весна-лето. В рекламу категории одежды на ТВ, в digital, наружке и других каналах вложим более 1 млрд рублей — чтобы как можно больше клиентов обновили гардероб на Ozon», — говорит Даниил Федоров, операционный директор Ozon.

Фулфилмент и логистика

За 2021 год логистические площади Ozon выросли почти в три раза до 1 млн кв.м. Теперь на региональных складах достаточно места, чтобы принимать товары продавцов в комфортном режиме и хранить их, обеспечивая максимально оперативную доставку.

«По итогам 2021 года порядка 65% оборота Ozon пришлось именно на регионы за пределами Москвы и области. Наличие товара на локальном складе позволяет доставить его до покупателя уже на следующий день — это важное конкурентное преимущество перед другими продавцами. На стоимость перевозок влияет рост цен на топливо, логистические услуги и транспорт, поэтому самой выгодной для продавца будет логистика внутри региона», — отмечает Даниил Федоров.

Например, перевозка между фулфилментом и сортцентром (для продавцов FBO) внутри региона повысится лишь с 8 до 12 рублей за 1 кг объемного веса.

Максимально выгодной стоимости логистики можно добиться, распределив товары по регионам при помощи кросс-докинга. Он в среднем на 40% дешевле, чем магистральные перевозки и до 70% дешевле предложений других транспортных компаний.

Хорошая новость для продавцов, которые торгуют со своего склада — отменили единый тариф за отгрузку курьерам Ozon: на этом смогут сэкономить 40% продавцов. Если вы отправляете до 10 посылок, платите только за выезд курьера и меньше, чем раньше. Если посылок много, заплатить нужно будет точно за их количество, а плата за выезд будет совсем небольшой либо равна нулю.

Возвраты

Рост стоимости логистики отразился и на цене возвратов и для FBO, и для FBS. Однако, за счет предоплатной схемы процент возвратов товаров на Ozon минимален.