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Ozon переводит все заказы в постаматы на собственную сеть Ozon.Box

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Pick Point
Pick Point
Почтоматы

Доставка товаров, заказанных на Ozon, будет осуществляться в собственные точки компании — Ozon.Box. Сервис больше не будет пользоваться партнёрскими постаматами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ozon использовал около 2000 постаматов «Телепорт», «Халва» и PickPoint. В компании уверены, что существующего количества Ozon.Box достаточно, чтобы обеспечивать качественный сервис.

К марту 2020 года у Ozon было около восьми тысяч собственных постаматов, компания называет свою сеть крупнейшей в стране. Ozon также увеличивает число пунктов выдачи, где можно забрать более габаритные заказы.

Большинство партнёрских точек сейчас расположены с постаматами или пунктами выдачи заказов Ozon, отметили представители сервиса. Это «размывает для клиента представление о бренде» и усложняет навигацию, отметили в компании. Алгоритмы управления загрузкой и планирования, которые использует Ozon, позволяют клиентам забирать посылки в более удобное для них время.

«В результате нашей экспансии большинство партнерских точек сейчас расположены рядом с нашими — либо постаматами, либо ПВЗ, и предлагая выдачу в партнерских постаматах, мы размываем для клиента представление о нашем бренде, усложняем для него навигацию и клиентский опыт — это подтверждают и исследования нашей СХ-лаборатории. Также в своей сети мы используем собственные алгоритмы управления загрузкой и ее планирования, которые, по нашим наблюдениям, дают клиентам больше удобных для них временных интервалов получения посылок. Поэтому мы приняли решение перевести доставку в этом канале только в собственные постаматы Ozon — это никак не отразится на сервисе для клиентов — существующего количества Ozon.Box достаточно, чтобы обеспечивать выдачу посылок даже в период повышенного спроса», — говорится в сообщении ритейлера.

Компании и сервисы: Pick Point
Автор: Анна
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