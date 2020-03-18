Ozon переводит все заказы в постаматы на собственную сеть Ozon.Box

Доставка товаров, заказанных на Ozon, будет осуществляться в собственные точки компании — Ozon.Box. Сервис больше не будет пользоваться партнёрскими постаматами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ozon использовал около 2000 постаматов «Телепорт», «Халва» и PickPoint. В компании уверены, что существующего количества Ozon.Box достаточно, чтобы обеспечивать качественный сервис.

К марту 2020 года у Ozon было около восьми тысяч собственных постаматов, компания называет свою сеть крупнейшей в стране. Ozon также увеличивает число пунктов выдачи, где можно забрать более габаритные заказы.

Большинство партнёрских точек сейчас расположены с постаматами или пунктами выдачи заказов Ozon, отметили представители сервиса. Это «размывает для клиента представление о бренде» и усложняет навигацию, отметили в компании. Алгоритмы управления загрузкой и планирования, которые использует Ozon, позволяют клиентам забирать посылки в более удобное для них время.