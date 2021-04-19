Ozon первым из брендов завёл свой TikTok-дом

В честь дня рождения маркетплейс будет целый месяц интегрирован в TikTok-хаус XO Team.

TikTok-дома — это когда несколько тиктокеров живут и работают под одной крышей, а ещё снимают зарисовки из своей жизни для одноимённой социальной сети.

В рамках партнерства Ozon и XO Team жители дома будут обустраивать жильё и покупать все необходимые товары и услуги, пользуясь приложением Ozon (и, конечно, будут снимать про это видео в TikTok).

Коллаборация состоит из нескольких этапов: в стартовую неделю пройдёт челлендж #ozonzondom. Первые видео снимут сами участники дома. В ходе челленджа пользователи TikTok под джингл Ozon покажут самые разные вещи из своего дома, которые можно найти на маркетплейсе.

Со второй недели жители дома будут выкладывать ролики про товары, которые они купили на Ozon. Также к XO Team будут приезжать гости и амбассадоры Ozon.

Специально для коллаборации участники XO Team Ева Миллер и Гэри Грей написали трек «Обустрою свой OZONZONDOM», который тиктокеры будут использовать в своих роликах. В проекте также поучаствуют художники из проекта Ozon Ballon, которые создадут для дома брендированную зону.

Всего за месяц у участников дома выйдет около 400 единиц контента. Лайки под этими видео они смогут обменять на баллы, которые потратят на площадке. Закончится проект большой вечеринкой. На ней блогеры поделятся своими приобретениями на Ozon за месяц.

«Мы выбрали TikTok в качестве канала коммуникации с молодым поколением потому что его представители часто пользуются соцсетью, а нам есть что им предложить. Поэтому день рождения Ozon решил встречать в компании «сверстников» — нам исполняется 23 года, а жителям дома около 20 лет. К тому же XO Team разделяет наши ценности — искренность и открытость. Тиктокеры помогут рассказать об огромном ассортименте площадки — челлендж покажет, что найти самые разнообразные предметы из дома можно на Ozon, а также поддержит наше новое направление Ozon.Услуги» — считает Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon.

Разработкой креативной идеи для кампании занимается агентство BBDO Group.

«Сегодня даже таким продвинутым и технологичным e-com брендам, как Ozon, бывает непросто выбрать формат продвижения в соцсетях. Важно знать, а не угадывать, какой креатив, блогер и активация зайдут аудитории и обеспечат максимальный охват. А встроиться в относительно новый TikTok, да еще и первым в категории опробовать новый формат, особенно трудно. Я рада, что наша Мастерская новых медиа помогла Ozon обрести свой TikTok-дом. И уверена, что пользователи оценят креатив и с удовольствием присоединятся к челленджу», — прокомментировала Владлена Обухова, управляющий директор BBDO Group.