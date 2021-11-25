Ozon планирует разместить штаб-квартиру в башне Grand Tower в «Москва-сити»

Торговая площадка Ozon планирует разместить свою штаб-квартиру в 62-этажной башне Grand Tower, строящейся на территории делового центра «Москва-Сити». О том, что маркетплейс ведет соответствующие переговоры с владельцем здания сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов по недвижимости.

Пока неизвестно, готовится ли Ozon арендовать или выкупать офисные площади в небоскребе. Представитель торговой площадки комментировать информацию о размещении штаб-квартиры не стал. Сделка в Grand Tower может стать крупнейшей на рынке аренды офисов за всю историю, подчеркнули опрошенные изданием консультанты. Пока рекорд принадлежит группе «Тинькофф», которая в 2020 году сняла почти 78 тысяч квадратных метров в комплексе AFI Square рядом с Белорусским вокзалом.

Источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, заявил изданию, что Grand Tower — лишь один из рассматриваемых торговой площадкой вариантов. Арендопригодная площадь башни — 232 тысячи квадратных метров, ставка аренды там может составлять 33-40 тысяч рублей за квадратный метр в год, сообщили эксперты. Если Ozon и собственники небоскреба договорятся, компании придется платить за свою штаб-квартиру 7,6-9,2 миллиарда рублей в год, подсчитали «Ведомости». В случае покупки сумма сделки может составить 85-95 миллиардов рублей.