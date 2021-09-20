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Ozon планирует выйти на C2C рынок

Ozon планирует запуск собственной доски объявлений. Об открытии нового направления стало известно из вакансий маркетплейса.

«В Ozon стартует новое направление — Classified или Доска объявлений. Вам предстоит разработать с нуля продукт, который позволит объединить весь пользовательский опыт в рамках одной платформы: новые товары, подержанные товары, отзывы и рекомендации», — говорится в описании вакансии.

По данным Авито и Data Insight рынок торговли между частными лицами в интернете вырос на 87% за 1,5 года и превысил 1 трлн руб в 2020 г. А количество сделок выросло на 70% и превысило 300 млн. Интересный тренд: увеличение доли продавцов, занимающихся перепродажей товаров. Это сегмент вырос в 1,5 раза с 8% в 2017 году до 12% в 2020 году.

Автор: Анна
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