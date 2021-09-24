Ozon планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра

Интернет-ритейлер Ozon рассматривает возможность запуска собственного онлайн-кинотеатра. Согласно имеющимся данным, компания проводит консультации по данному вопросу с ivi, Megogo и Viasat, который в России управляется «Национальной медиа группой». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

Источник отмечает, что Ozon рассматривает возможность покупки технологии white label у других видеосервисов. В этом случае партнёр будет являться техническим исполнителем сервиса, выглядящего как продукт Ozon. Также не исключается вариант, при котором Ozon осуществит покупку какой-либо существующей платформы. Официальные представители Ozon, ivi, Megogo и Viasat отказались от комментариев по данному вопросу.

По данным источника, Ozon ещё не определилась с конкретикой по данному проекту. При этом он отмечает, что компания намерена решить экосистемные задачи, а также усилить программу лояльности. В настоящее время программа лояльности ритейлера включает в себя подписку Ozon Premium, дающую скидки и бесплатную доставку, дебетовую карту Ozon Card с кешбеком и др.

Предполагается, что наиболее простым вариантом выйти на рынок онлайн-кинотеатров является партнёрская модель. Создать видеоплатформу с нуля в настоящее время будет крайне затруднительно. Стоимость запуска такого решения оценивается в $7-10 млн, его развёртывание и поддержка — в $2 млн ежегодно, подбор команды — в $2-3 млн, привлечение 1 млн пользователей — в $30 млн из расчёта 2000 рублей на каждого. При этом в $30-40 млн обойдётся покупка контента, а ещё $5-10 млн уйдёт на эксклюзивы. Таким образом, на начальном этапе запуск онлайн-кинотеатра с нуля обойдётся примерно в $100 млн. С учётом количества действующих платформ, такой проект может окупиться только через 50-75 лет. Более простым вариантом для Ozon может стать покупка действующей платформы, такой как, например, ivi или Megogo.