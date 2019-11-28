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Ozon побил собственный рекорд роста

Ozon, крупнейшая мультикатегорийная интернет-площадка, отчиталась о результатах операционной деятельности за 3 квартал 2019 года. Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV) вырос на 97% до 16,9 млрд.рублей без учета НДС, или до 19,2 млрд.рублей с НДС. Это самый высокий показатель роста компании за последние 15 лет.

Объем заказов, обрабатываемых за сутки, вырос на 125% до 8,37 миллионов — в среднем компания ежедневно доставляла более 91 000 заказов, а рекордом квартала, несмотря на то, что этот период — не самый высокий сезон для рынка e-commerce — стал показатель в 114 945 заказов. Отметим, что в ноябре без учета Черной Пятницы Ozon ежедневно выдавал уже свыше 140 000 заказов.

В 3 квартале высокий рост продемонстрировали относительно новые для компании категории — на 273% выросли продажи мебели, на 211% — товаров для ремонта и строительства, на 137% — товары для автолюбителей. Активно увеличиваются и продажи товаров, в которых позиции Ozon сильны уже не первый год — так, компания еще в 2018 вошла в топ-3 крупнейших онлайн-продавцов продовольственных товаров, а в этом году снова увеличила оборот от их продаж на 158% в 3 квартале. Выросли и объемообразующие для площадки продажи таких категорий, как, например, детское питание (299%), детские товары и одежда (117%).

Ключевой драйвер роста категорий — расширение ассортимента, в которое большой вклад вносит развитие маркетплейса Ozon: в процессе размещения на нем своих товаров находятся более 15 000 компаний, активные продажи имеют уже более 5 500 предпринимателей.

Еще один фактор роста — значительное увеличение продаж в регионах: все федеральные округа, за исключением Центрального, Северо-Западного и Дальнего Востока показали рост на уровне более 120%. Наиболее активно росли продажи в ЮФО (+172%) и СФО (+183%).

Роста оборота и увеличения частоты покупок Ozon добивается при помощи развития системы клиентских продуктов и сервисов — в 3 квартале 2019 года был запущен сервис собственной рассрочки, который позволяет увеличивать чек заказа более чем в 5 раз. Карту Ozon Card с кэшбеком начали выдавать и в регионах, что простимулировало частоту покупок — ее пользователь в среднем делает не менее 4 заказов в месяц.

Наращивать чек и частотность заказов позволяют и разработки ИТ-лаборатории Ozon — например, сервисы персонализации, работающие на базе алгоритмов машинного обучения, позволяют легко подбирать среди миллионов товаров нужные клиенту. Машинное обучение применяется также во всех алгоритмах поиска на онлайн-площадке — это необходимо, поскольку ассортимент Ozon значительно вырос и уже превышает 2,5 млн. товарных наименований.

Значимое расширение ассортимента и рост продаж в регионах требуют дальнейших инвестиций в инфраструктуру и ИТ. В 3 квартале недавно запущенная первая очередь крупнейшего в России фулфилмент-центра в Хоругвино Московской области вышла на мощность 25 000 заказов в сутки и продолжает расти. В сентябре 2019 интернет-площадка стала крупнейшим в России оператором собственных постоматов — сегодня их уже более 5 900. В следующем году Ozon откроет несколько фулфилмент-хабов рядом с крупнейшими миллионниками и увеличит число пунктов выдачи более чем в 2 раза.

Автор: Анна
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