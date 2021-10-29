Ozon подберет продавцам курьеров для экспресс-доставки

Ozon запустил агрегатор курьерских служб для тех продавцов, кто готов собрать и доставить заказ за 1-3 часа после оформления. Воспользоваться агрегатором могут предприниматели, которые торгуют на площадке со своего склада по модели витрины (доставка силами продавца, схема realFBS).

Доставлять заказы будут пешие курьеры или курьеры на легковых автомобилях. В числе партнёрских сервисов в агрегаторе на первом этапе Gett Delivery, позже подключится Master Delivery. В скором времени к агрегатору подключатся и курьеры Ozon Rocket, логистического сервиса Ozon.

Для экспресс-доставки партнерами Ozon вес груза не должен превышать 20 кг. Подбор курьера для каждого заказа осуществляет алгоритм — он ищет лучший вариант доставки по скорости, стоимости и уровню сервиса партнерской службы.

Скорость комплектации заказа после оформления не должна превышать один час, точный срок предприниматель указывает в личном кабинете — можно собирать хоть за одну минуту. После сборки у продавца есть 15 минут, чтобы передать посылку курьеру из агрегатора.

Сейчас агрегатор доступен продавцам из Москвы и Московской области, Петербурга и Новосибирска. Планируется, что до конца года такая возможность появится у продавцов еще в 10 городах-миллионерах.