Ozon поддержит российское фигурное катание

Интернет-магазин Ozon стал официальным партнером финала кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта 2021 г. Маркетплейс первый раз спонсирует крупные спортивные мероприятия, отмечают в пресс-службе.

Сотрудничество даст Ozon возможность связать образ платформы с большим выборов спортивных товаров, рассчитывают в компании. Аудитория фигурного катания во многом совпадает с аудиторией Ozon, большая часть которой — женщины, говорится в сообщении.

В прошлом году маркетплейс запустил на своей платформе Ozon4Sport домашние тренировки. На ней ежемесячно публиковались челленджи, конкурсы и советы по тренировкам для новичков и любителей.

«Одно из приоритетных направлений маркетинга Ozon в этом году — развитие платформы Ozon4Sport, задача которой сделать занятия спортом популярнее, доступнее и интереснее широкому кругу россиян», — сказал директор Ozon по маркетингу и монетизации Олег Дорожок.