+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Ozon поддержит российское фигурное катание

Интернет-магазин Ozon стал официальным партнером финала кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта 2021 г. Маркетплейс первый раз спонсирует крупные спортивные мероприятия, отмечают в пресс-службе.

Сотрудничество даст Ozon возможность связать образ платформы с большим выборов спортивных товаров, рассчитывают в компании. Аудитория фигурного катания во многом совпадает с аудиторией Ozon, большая часть которой — женщины, говорится в сообщении.

В прошлом году маркетплейс запустил на своей платформе Ozon4Sport домашние тренировки. На ней ежемесячно публиковались челленджи, конкурсы и советы по тренировкам для новичков и любителей.

«Одно из приоритетных направлений маркетинга Ozon в этом году — развитие платформы Ozon4Sport, задача которой сделать занятия спортом популярнее, доступнее и интереснее широкому кругу россиян», — сказал директор Ozon по маркетингу и монетизации Олег Дорожок.

«Поддержка брендами спорта высших достижений — важный шаг в развитии индустрии, особенно в период, когда крупные соревнования пострадали из-за пандемии. Я рада сотрудничеству с площадкой, которая считает своей задачей популяризацию спорта, особенно фигурного катания, которое по праву считается национальным видом спорта», — прокомментировала сотрудничество Федерации фигурного катания на коньках России и Ozon двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 февраля / Комментарии
В Москве появился памятник онлайн-покупкам

В Москве появился памятник онлайн-покупкам

На Красном Октябре появился «‎Заказательный палец»‎ — памятник работы диджитал-художника Алексея Андреева. Необычная инсталляция собрана из корпусов смартфонов и посвящена 2020-му году, который прошел под эгидой удаленной работы, самоизоляции и покупок в сети.

далее →

5 февраля / Комментарии
Интернет-магазину «Детского мира» исполнилось 10 лет!

Интернет-магазину «Детского мира» исполнилось 10 лет!

В конце декабря 2010 года ГК «Детский мир» анонсировала запуск собственного интернет-магазина. В момент запуска проекта ассортимент интернет-магазина насчитывал более 1 тысячи наименований товаров для детей от ведущих мировых производителей и был доступен только для жителей Москвы и Московской области.

далее →

3 февраля / Комментарии
Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon

Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) покинет свой пост генерального директора компании в третьем квартале этого года. Его место займёт Энди Ясси (Andy Jassy), глава AWS. Об этом стало известно из отчёта корпорации о финансовых результатах за четвёртый квартал 2020 года

далее →

22 января / Комментарии
AliExpress Россия открыла медиацентр для локальных продавцов

AliExpress Россия открыла медиацентр для локальных продавцов

На маркетплейсе AliExpres появился встроенный сервис для хранения и обработки фотографий — «Медиацентр». В отличие от многих других облачных сервисов, которые позволяют обрабатывать и хранить бесплатно до 10 Гб файлов, емкость «Медиацентра» составит 50 Гб.

далее →

17 декабря 2020 / Комментарии
AliExpress Россия выпустила документальный фильм о российских производителях

AliExpress Россия выпустила документальный фильм о российских производителях

В рамках программы поддержки локального бизнеса компания выпустила короткометражный документальный фильм «Хорошие вещи» о российских производителях, транслирующих через свою продукцию отечественную историю и культуру. В центре сюжета — четыре российских предприятия: «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Дымов керамика», фабрика «Елецкие кружева» и дизайнер актуальной русской одежды Varvara Zenina.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!