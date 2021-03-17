Ozon подсчитал продажи книг в 2020 году

Ozon проанализировал спрос на книги среди клиентов в дальнем зарубежье. Самыми популярными фанатами русскоязычного чтения оказались жители США — на них пришлось 45% книг, купленных в прошлом году из-за рубежа. При этом самыми страстными любителями русской классики оказались жители Великобритании.

Любимым жанром зарубежных покупателей Ozon в 2020 году была детская литература — на нее пришёлся 51% проданных за рубеж книг. Более того: 8 книг из зарубежного топ-10 приходится на сказки и детское обучение. Это может быть связано с тем, что русскоязычные клиенты за границей хотят, чтобы их дети не забывали или учили русский язык.

Топ-10 книг по популярности за границей:

Детская анатомическаяя энциклопедия «Секреты человека» Луи Стовелла; Сказка «Самый лучший папа» Рене Гуишу; Сказка «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн; Сказка «Суперчервячок» Джулии Дональдсон; Книга по психологии «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского; Сказка «Книга джунглей. История Маугли» Редьярда Киплинга; Сказка «Мамино сокровище» Андреа Шютца; Сказка «Тюлька. Маленькая рыбка и большая выдумщица» Джулии Дональдсон Детская обучающая книга «Конни помогает маме» Лианы Шнайдер. НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джена Синсеро;

Сильнее всего любовь к русской литературе проявила Великобритания — в топ-50 самых продаваемых книг в штуках там целых три произведения Достоевского: «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Бесы». После них в топе фигурирует и Лев Толстой — «Анна Каренина» также пользуется спросом в Британии.

Ещё один тренд среди русскоязычных читателей по всему миру — мотивационная литература. Она фигурирует в списках покупок во всех странах, куда Ozon в 2020 году доставлял литературу. Популярнее всего те же книги, что и в России: «НИ СЫ» Джена Синсеро, «Хочу и буду» Михаила Лабковского, а также «Тайная опора» Людмилы Петрановской.

Топ-5 стран-покупателей российских книг

США — 45%; Израиль — 27%; Канада — 5%; Великобритания — 4% Германия — 3%.

Несмотря на схожие жанровые тенденции, читают от страны к стране по-разному. Среди популярных книг в Германии — руководства по повышению иммунитета, «Лолита» Набокова и мотивационная литература, в то время как в Исландии в топ-15 входит «Сияние» Стивена Кинга и комиксы про Симпсонов.

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