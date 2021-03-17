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Ozon подсчитал продажи книг в 2020 году

Ozon проанализировал спрос на книги среди клиентов в дальнем зарубежье. Самыми популярными фанатами русскоязычного чтения оказались жители США — на них пришлось 45% книг, купленных в прошлом году из-за рубежа. При этом самыми страстными любителями русской классики оказались жители Великобритании.

Любимым жанром зарубежных покупателей Ozon в 2020 году была детская литература — на нее пришёлся 51% проданных за рубеж книг. Более того: 8 книг из зарубежного топ-10 приходится на сказки и детское обучение. Это может быть связано с тем, что русскоязычные клиенты за границей хотят, чтобы их дети не забывали или учили русский язык.

Топ-10 книг по популярности за границей:

  1. Детская анатомическаяя энциклопедия «Секреты человека» Луи Стовелла;
  2. Сказка «Самый лучший папа» Рене Гуишу;
  3. Сказка «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн;
  4. Сказка «Суперчервячок» Джулии Дональдсон;
  5. Книга по психологии «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского;
  6. Сказка «Книга джунглей. История Маугли» Редьярда Киплинга;
  7. Сказка «Мамино сокровище» Андреа Шютца;
  8. Сказка «Тюлька. Маленькая рыбка и большая выдумщица» Джулии Дональдсон
  9. Детская обучающая книга «Конни помогает маме» Лианы Шнайдер.
  10. НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джена Синсеро;

Сильнее всего любовь к русской литературе проявила Великобритания — в топ-50 самых продаваемых книг в штуках там целых три произведения Достоевского: «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Бесы». После них в топе фигурирует и Лев Толстой — «Анна Каренина» также пользуется спросом в Британии.

Ещё один тренд среди русскоязычных читателей по всему миру — мотивационная литература. Она фигурирует в списках покупок во всех странах, куда Ozon в 2020 году доставлял литературу. Популярнее всего те же книги, что и в России: «НИ СЫ» Джена Синсеро, «Хочу и буду» Михаила Лабковского, а также «Тайная опора» Людмилы Петрановской.

Топ-5 стран-покупателей российских книг

  1. США — 45%;
  2. Израиль — 27%;
  3. Канада — 5%;
  4. Великобритания — 4%
  5. Германия — 3%.

Несмотря на схожие жанровые тенденции, читают от страны к стране по-разному. Среди популярных книг в Германии — руководства по повышению иммунитета, «Лолита» Набокова и мотивационная литература, в то время как в Исландии в топ-15 входит «Сияние» Стивена Кинга и комиксы про Симпсонов.

Факты о странах

  • В Китае предпочитают русскоязычные книги про социализм, учебники физики и произведения писателя-концептуалиста Владимира Сорокина.
  • США — единственная страна, где в топ-50 продаваемых книг фигурирует Михаил Булгаков со своим «Мастером и Маргаритой». Пиковый спрос год к году в стране пришелся на осенние распродажи, которые хоть и проходят в США, возможности купить книги на русском не дают;
  • В Японии, кроме сказок, покупают книги по психологии, Достоевского и откидные календари. Также в топе продаж встретилась книга «Сталин. Главные документы. 1878–1953».
  • Русскоговорящие в Корее стремятся выучить корейский по самоучителям, замотивировать себя с помощью «НИ СЫ» и «Хочу и буду», а также развиваться с «Божественной комедией» Данте Алигьери.
  • Жителям Канады важно обучать детей, поэтому первые 13 книг по штучным продажам — это учебники или детская литература. Помимо этого, молитвослов в этой стране по продажам соседствует с детской книгой про секс-просвет.
  • Во Франции «Сырный атлас гурмана» по продажам стоит рядом с биологическим научпопом «Очаровательный кишечник».
  • Италия — единственная страна из выборки, где художественной литературы в топ-50 больше, чем детской. Самые продаваемые не-детские книги: «Чемодан» и «Иностранка» Сергея Довлатова, «Калигула» Альбера Камю и «Люблю глаза твои, мой друг—» Фёдора Тютчева.
Автор: Анна
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