Ozon подвел итоги в Татарстане

2020 стал годом повышенного интереса к онлайн-шоппингу по всей России. Татарстан не стал исключением — по оценке АКИТ, объем электронной торговли в регионе вырос на 34% и составил порядка 67 млрд рублей. Проникновение онлайна в общий объем ритейла повысился до 7% с 5% в 2019 году. При этом продажи на маркетплейсах, особенность которых — широкий выбор товаров в разных категориях и удобная доставка, показали ускоренный рост.

Развитие региональной онлайн-торговли стало одной из тем делового завтрака, организованного Ozon в Казани при участии уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева.

«Задача властей — создать благоприятные условия по ведению бизнеса в онлайне, обеспечения простого, бесшовного начала работы татарстанских продавцов на маркетплейсах и их продвижения на электронных площадках», подчеркнул Фарид Абдулганиев.

В ходе встречи с бизнес-сообществом Татарстана Ozon представил результаты работы в республике в 2020 году.

Оборот и заказы

По итогам 2020 года оборот Ozon от продаж в Татарстане превысил 4,8 млрд рублей. При этом рост оборота в республике (+215%) был выше роста по всему Ozon (140%) — регионы являются драйвером развития российского e-commerce.

В 2020 году Ozon доставил более 2,2 млн заказов в республике, что на 189% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными товарными категориями в Татарстане по продажам в штуках в 2020 году стали уходовая косметика, бакалея, печатные книги, детское питание, товары для творчества и хобби. Повышенный рост продаж показали новые категории товаров — ювелирные изделия (почти в 8 раз), мебель (в 5,7 раз), крупная бытовая техника (в 5,3 раза).

Предприниматели из Татарстана

Важнейший драйвер роста не только Ozon, но и всей онлайн-торговли в республике — активные продавцы, которые выходят на маркетплейсы. В 2020 году на Ozon продавали свои товары более 500 предпринимателей из Татарстана, за год их количество выросло в 9 раз, а совокупный оборот — в 17 раз. Чаще всего татарстанские предприниматели продают на Ozon товары для дома, товары для мам и детей, одежду, DIY товары.

«Смысл маркетплейса — объединять в одном миллионы покупателей и тысячи продавцов. Для последних это новый канал продаж, который снимает ряд барьеров, характерных для традиционного офлайна или собственного интернет-магазина. Как мы видим, татарстанские продавцы это понимают и выходят на торговые площадки всё активнее. В прошлом году местные предприниматели заработали на Ozon порядка 1,2 млрд рублей — хотя годом ранее этот показатель был менее 70 млн», — отметил Рустем Касимов, региональный директор Ozon в Поволжье.

Еще один способ зарабатывать с маркетплейсами — открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ). По итогам 2020 года в Татарстане работало порядка 170 пунктов выдачи Ozon, большая часть которых открыты и управляются независимыми предпринимателями. За год количество ПВЗ Ozon в республике выросло в 2,7 раз. Порядка 70% заказов жители Татарстана получают именно в пунктах выдачи.

При этом сейчас примерно половина всей партнерской сети в Татарстане сосредоточена в Казани, и Ozon видит высокий потенциал для развития франшизы вне республиканской столицы.