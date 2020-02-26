Интернет-ритейлер Ozon подводит итоги операционной деятельности в 2019 году. Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV за вычетом возвратов) вырос на 93% до 80,7 млрд.рублей с НДС.

Объем доставленных заказов вырос в 2,1 раза до 32,3 млн. общей наполняемостью свыше 144 млн.товаров. Все больше россиян переносят свои покупки из офлайна в онлайн и объединяют в одном заказе несколько категорий товаров — от уже привычных книг и электроники до продуктов питания и товаров 18+.

На ускорение роста влияет частота покупок клиентов и динамика чека, на которую работает и расширение ассортимента, и запуск специальных сервисов для клиентов. К примеру, порядка 6,2 млн.заказов — то есть около 20% от общего объема доставок 2019 года — сделали пользователи подписки Ozon Premium. Чек заказа такого пользователя в несколько раз выше обычного, в его заказе обычно объединены 6-7 товаров. Держатели карты Ozon.Card делают четыре и более заказов в месяц, что даже по меркам западных игроков e-commerce считается высоким показателем лояльности.

Переход оффлайн-покупателей в онлайн, конечно, требует от онлайн-площадок значимого расширения ассортимента — Ozon считает его важнейшим фактором роста. К концу 2019 года он вырос более чем в 3 раза и превысил 5 млн.товарных наименований. Более 70% ассортимента формируют селлеры маркетплейса — на конец 2019 года порядка 6 500 компаний активно продавали свои товары на Ozon, а в процессе онбординга были еще около 15 000.

Очевидно, что расширение ассортимента не даст видимого эффекта без развития логистических мощностей, как складских, так и инфраструктуры последней мили. За 2019 год Ozon нарастил площади своих фулфилмент-фабрик более чем в 2 раза почти до 200 тыс.кв.м. Для роста в регионах, где проникновение e-commerce пока, как правило, не превышает 2-3% от общего объема розничной торговли, важно развитие точек выдачи заказов. Сеть выдачи Ozon с учетом собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи выросла в 3 раза до 16 651 точки*. В 2019 году Ozon стал крупнейшей в России сетью постоматов с 6 897 собственными автоматизированными точками выдачи заказов* — на этот канал выдачи уже приходится 23% объема доставки. В конце 2019 года компания запустила логистический маркетплейс — программу по развитию сети партнерских пунктов выдачи, установке постаматов и развитию партнерской курьерской доставки.