Ozon покупает 100% «Оней Банка»

Маркетплейс Ozon одписал соглашение о покупке 100% «Оней Банка» у Совкомбанка, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. Покупка позволит Ozon развивать свое финтех-направление и в будущем расширить целевой рынок.

В Ozon отмечают, что новый актив даст дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей на своей площадке. Компания получит 100% уставного капитала «Оней Банка», сделка будет закрыта при условии ее согласования с Банком России.

Днем ранее компания сообщила, что намерена подать заявку на получение банковской лицензии, которая даст возможность предоставлять финансовые услуги клиентам и продавцам. По словам генерального директора компании Александра Шульгина, малому и среднему бизнесу сейчас трудно получить финансирование на приемлемых условиях. Поэтому маркетплейс решил развивать такой сервис на своем сайте.

«Приобретение „Оней Банка“ позволяет Ozon реализовать наше видение продукта в сфере финансовых технологий. Наша цель заключалась в приобретении актива, который мы могли бы целесообразно и эффективно интегрировать в наш финансово-технологический бизнес. Кроме того, прозрачность и надежность объекта приобретения была ключевым критерием для Ozon при заключении этой сделки. Совкомбанк является нашим давним партнером, и в течение ряда лет мы поддерживаем конструктивные деловые отношения, разрабатывая продукты B2B и B2C. Эта сделка даст нам дополнительную гибкость в запуске финансовых операций и услуг для наших клиентов и продавцов на торговых площадках. Я очень рад ближайшему развитию и долгосрочным перспективам финтех-бизнеса в Ozon» Ваге Овасапян, вице-президент Ozon Financial Services

Ozon развивает собственные финтех-сервисы с 2018 года. Первым проектом стал запуск площадки для p2b-кредитования Ozon.Invest. Сервис был создан для кредитования компаний малого и среднего бизнеса. Летом 2020 года ритейлер в партнерстве с микрокредиторами запустил b2b-кредитование. Поставщикам предоставляется кредит на сумму от 500 тысяч до 20 млн рублей по ставке от 12,9% до 19,9% годовых.