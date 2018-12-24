Ozon полностью переехал в «Башню на Набережной»

Интернет-компания OZON закончила переезд в небоскреб «Башня на Набережной» в ММДЦ «Москва-Сити», сообщает пресс-служба компании Cushman & Wakefield, выступившей консультантом сделки.

Офис OZON площадью более 17 тыс. кв. м занимает 9 этажей в бизнес-центре. В новом офисе объединились все подразделения компании численностью более 1400 человек.

«В 2018 году OZON вырос на 80% в выручке и запустил внутри компании более 20 новых проектов. Естественно, такой рост потребовал и найма новых сотрудников, и реорганизации бизнес-процессов. В новой штаб-квартире в Москва-Сити объединились более 1400 человек — до переезда, который начался летом этого года, сотрудники находились в разных районах города, и это снижало продуктивность совместной работы», — комментирует Григорий Орлов, руководитель инфраструктурной дирекции в OZON.

3 этажа занимает созданная в середине 2018 года ИТ-лаборатория OZON — в ней работает уже более 600 человек. На территории лаборатории расположился и OZON Robotics. Целый этаж занимает бэк-офис подразделения Supply Chain, в том числе команда, готовящая расширение фулфилмент-площадей компании с 90 до 200 тысяч кв. м в следующем году.

На других этажах расположились категорийные вертикали (от книг до автотоваров и свежей еды), маркетинг и коммуникации, развитие бизнеса и другие. Специальный этаж занимает хаб новых проектов, которые будут запущены в следующем году. Также в 2019 году планируется открытие специальной зоны корпоративного университета OZON, где будут проходить открытые лекции и мероприятия.

Переезд штаб-квартиры OZON в небоскреб класса А «Башня на Набережной» в ММДЦ «Москва-Сити» проходил в несколько этапов. Летом компания заняла 5 этажей площадью 10 036 кв. м, затем дважды оформила сделки по расширению арендуемых офисных помещений на 1 185 и 6 181 кв. м соответственно.