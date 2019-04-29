Ozon получил 10 млрд рублей на поддержание агрессивной стратегии развития

АФК «Система» и Baring Vostok, крупнейшие акционеры онлайн-ритейлера Ozon, предоставили компании конвертируемый заем в 10 млрд рублей с целью поддержать стратегию агрессивного завоевания рынка, заявленную компанией в 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера АФК «Система» Алексея Каткова.

По словам представителя АФК «Система», она предоставила 5,7 млрд рублей. Остальные средства — от Baring Vostok. Срок займа — до конца 2019 г. Средства пойдут на поддержание темпов роста и развитие складской инфраструктуры. В планах компании — открытие в Московской области нового центра обработки заказов площадью свыше 100 000 м2 и расширение логистической инфраструктуры в регионах.

Ранее Ozon отчитался о самых высоких темпах роста за 10 лет. За 2018 год оборот увеличился на 73% до 42,5 млрд рублей с НДС, однако, по словам представителей компании, бизнес мог бы расти и быстрее, но рост сдерживает недостаток складов. С конца 2018 года у Ozon были сложности с обработкой и доставкой заказов, в соцсетях онлайн-магазина появлялось множество жалоб на несвоевременную доставку или отмену оплаченных заказов.

Ранее стало известно о планах Ozon привлечь на развитие логистики и информационных технологий более $200 млн в 2019 году. Деньги были должны дать в том числе акционеры, включая Baring Vostok и структуры АФК «Система». До сих пор Ozon, как правило, выпускал новые акции для финансирования бизнеса. Почему в этот раз крупнейшие акционеры решили поддержать компанию с помощью другого механизма, их представители не сообщили.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что сейчас Ozon завершает основные инвестиции в складские площади и будет идти к безубыточности, поэтому появится возможность погашать займы.

«Вероятнее всего, к концу срока займа акционерам компании либо не потребуется конвертировать его в уставный капитал, либо это можно будет сделать в условиях значительного повышения стоимости бизнеса», — рассуждает он.

«Системе» принадлежит 38,2% Ozon, а структурам Baring Vostok- 39,16%. Акционеры верят, что Ozon сможет стать лидером российского рынка электронной коммерции.