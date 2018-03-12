Ozon получит дополнительные инвестиции на развитие

Ozon, ведущая российская компания электронной коммерции, объявила о подписании соглашений о привлечении акционерного финансирования. Сумма инвестиций составляет 3,5 млрд рублей (61 млн долл) и может быть увеличена до 5,25 млрд рублей (92 млн долл) по инициативе Ozon. Привлеченные средства компания направит на дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, расширение ассортимента и новые проекты.

Сообщается, что основными инвесторами стали текущие акционеры — фонды Baring Vostok и ПАО «МТС». Финансирование осуществляется посредством выпуска и размещения дополнительных акций Ozon.

«Я уверен, что дополнительное финансирование позволит компании укрепить ведущие позиции на рынке. Мы намерены и дальше улучшать ценовую политику и расширять ассортимент, а также инвестировать в логистику. Уже сегодня 40% жителей России могут сделать заказ на Ozon и получить его на следующий день. Дополнительные инвестиции позволят уже 60% россиян получать свои заказы в такие же короткие сроки», — сказал гендиректор ритейлера Александр Шульгин.

По словам Шульгина, во второй половине 2017 года бизнес ритейлера вырос на 52%, при этом продажи в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре выросли на 100%. Гендиректор компании объясняет рост показателей открытием новых складов в этих городах.