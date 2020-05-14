Ozon поставил рекорд по заказам товаров повседневного спроса

В апреле 2020 года интернет-платформа Ozon доставила рекордные 2,2 миллиона заказов с товарами повседневного спроса в 85 регионов России. Ключевой драйвер роста — маркетплейс, который формирует уже 45% оборота категории и 55% ассортимента.

В апреле 2020 года оборот от продаж товаров повседневного спроса на Ozon составил 2,8 млрд руб с НДС — в 3 раза больше, чем в прошлом году. Всего за 1 месяц Ozon доставил 2,2 миллиона заказов с товарами повседневного спроса — в 2,7 раз больше, чем в прошлом году. За сутки Ozon обрабатывал в апреле 2020 года 70 тысяч заказов с fmcg-товарами — в 2,6 раз больше, чем в апреле 2019 года.

На темпы роста повлияла самоизоляция: ограничивая социальные контакты, россияне все чаще переводят в интернет покупки товаров повседневного спроса — речь прежде всего идет о продуктах питания, детских и зоотоварах, бытовой химии и средствах гигиены, которые сейчас встречаются в каждом втором заказе на Ozon.

Важнейший драйвер роста Ozon — ассортимент, который площадках развивает с помощью маркетплейса: в апреле 2020 года ассортимент товаров повседнего спроса превысил 1,6 млн товарных наименований, 64% которых формировали продавцы маркетплейса. Число активных селлеров выросло с начала 2020 года в 1,5 раза до 4000 — их товары встречались в 8 из 10 заказов с товарами повседневного спроса, оформленными в апреле.

Маркетплейс — перспективный канал продаж для региональных производств и компаний, которые с его помощью не только поддерживают продажи, но и масштабируют их на всю Россию за счет трафика, логистических мощностей и инфраструктуры Ozon. В апреле 41% продаж FMCG-категорий пришелся на региональных продавцов: 1000 локальных компаний продавали свои товары на Ozon, активнее всего себя проявили бизнесы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани.