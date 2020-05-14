+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Ozon поставил рекорд по заказам товаров повседневного спроса

В апреле 2020 года интернет-платформа Ozon доставила рекордные 2,2 миллиона заказов с товарами повседневного спроса в 85 регионов России. Ключевой драйвер роста — маркетплейс, который формирует уже 45% оборота категории и 55% ассортимента.

В апреле 2020 года оборот от продаж товаров повседневного спроса на Ozon составил 2,8 млрд руб с НДС — в 3 раза больше, чем в прошлом году. Всего за 1 месяц Ozon доставил 2,2 миллиона заказов с товарами повседневного спроса — в 2,7 раз больше, чем в прошлом году. За сутки Ozon обрабатывал в апреле 2020 года 70 тысяч заказов с fmcg-товарами — в 2,6 раз больше, чем в апреле 2019 года.

На темпы роста повлияла самоизоляция: ограничивая социальные контакты, россияне все чаще переводят в интернет покупки товаров повседневного спроса — речь прежде всего идет о продуктах питания, детских и зоотоварах, бытовой химии и средствах гигиены, которые сейчас встречаются в каждом втором заказе на Ozon.

Важнейший драйвер роста Ozon — ассортимент, который площадках развивает с помощью маркетплейса: в апреле 2020 года ассортимент товаров повседнего спроса превысил 1,6 млн товарных наименований, 64% которых формировали продавцы маркетплейса. Число активных селлеров выросло с начала 2020 года в 1,5 раза до 4000 — их товары встречались в 8 из 10 заказов с товарами повседневного спроса, оформленными в апреле.

Маркетплейс — перспективный канал продаж для региональных производств и компаний, которые с его помощью не только поддерживают продажи, но и масштабируют их на всю Россию за счет трафика, логистических мощностей и инфраструктуры Ozon. В апреле 41% продаж FMCG-категорий пришелся на региональных продавцов: 1000 локальных компаний продавали свои товары на Ozon, активнее всего себя проявили бизнесы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани.

«В марте-апреле сектор e-commerce стал востребован как никогда не только для клиентов, которым онлайн площадки открывают доступ ко всем необходимым товарам для поддержания комфортной жизни в самоизоляции; но и не менее важно — для продавцов, у которых ограничились возможности продавать офлайны и маркетплейсы, по сути, остались одним из немногих доступных каналов продаж, которые позволяют даже масштабировать их на всю Россию за счет трафика, логистических мощностей и инфраструктуры Ozon. Именно в FMCG больше всего „шаблонных покупок“, когда клиент регулярно заказывает один и тот же корм для животного или стиральный порошок — поэтому недавно мы запустили подписку на регулярную доставку этих товаров. При подписке товар бронируется под клиента на будущие доставки, дополнительно он получает скидки с первой же покупки», — Елена Шульгина, директор по развитию бизнеса в Ozon.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 мая / Комментарии
Яндекс.Маркет изучил спрос на дачные товары

Яндекс.Маркет изучил спрос на дачные товары

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на дачные товары и узнали, через какие устройства россияне выбирают всё необходимое для загородной жизни. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 11 мая 2020 года.

далее →

13 мая / Комментарии
Продажи бытовой техники на AliExpress выросли на 200 % в апреле 2020 года

Продажи бытовой техники на AliExpress выросли на 200 % в апреле 2020 года

Аналитики AliExpress Россия отметили рост продаж бытовой техники, которая помогает россиянам сделать дом комфортнее, чище и безопаснее во время самоизоляции.

далее →

13 мая / Комментарии
Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги карантина

Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги карантина

Группа компаний «ЛитРес», в которую входят проекты ЛитРес, MyBook, Livelib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец, ЛитРес: Библиотека, подвела итоги за первые полтора месяца карантина (с 24 марта по 8 мая 2020 года).

далее →

8 мая / Комментарии
Пиджак поверх ночнушки: что носят офисные сотрудники на удалёнке

Пиджак поверх ночнушки: что носят офисные сотрудники на удалёнке

Онлайн-платформа Lamoda провела опрос среди 1341 респондента и выяснила, во что россияне одеваются, пока работают из дома и в чем планируют выйти из самоизоляции. 

далее →

8 мая / Комментарии
Чем занимаются в изоляции жители Москвы и Подмосковья

Чем занимаются в изоляции жители Москвы и Подмосковья

Аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe выяснили, чем занимаются в изоляции жители Москвы и Подмосковья. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в котором приняли участие свыше 3000 респондентов по всей России.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!