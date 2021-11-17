Ozon повышает годовой прогноз роста GMV до 120%

Компания Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.

«В третьем квартале 2021 наш оборот вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Мы повышаем наш прогноз по росту GMV до 120% по итогам 2021 года. Рост GMV ускорился благодаря преимуществам эффекта масштаба. Мы делаем массированные инвестиции, но оптимизируем наши вложения, что отражается в увеличении валовой прибыли, снижении маркетинговых расходов и других показателях экономической эффективности бизнеса. Мы видим отдачу от инвестиций, в частности это постоянное улучшение показателя cost per order (расходы на один заказ), что подтверждает правильность нашей ставки на рост частотности заказов. В прошлом квартале мы ввели в эксплуатацию рекордное количество складских площадей, теперь общая площадь фулфилмент-фабрик вместе с сортировочными центрами составляет более 770 тыс. кв.м. Такой рост крайне важен для выхода компании на новый уровень развития и для обеспечения нашего роста в среднесрочной перспективе». Александр Шульгин, генеральный директор Ozon

Основные финансовые и операционные показатели за 3 квартал 2021 года

Оборот от продаж товаров (GMV), включая услуги, вырос до 108,3 млрд рублей с НДС по сравнению с 44,2 млрд рублей в 3 квартале 2020 года. Темп прироста GMV год-к-году существенно ускорился до 145% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 94% во 2 квартале 2021 года, а темп роста квартал-к-кварталу составил 22%.

В 3 квартале 2021 года количество заказов Ozon выросло на рекордные 239% год-к-году и составило 56,2 млн по сравнению с 16,6 млн заказов за 3 квартал 2020 года. В квартальном сопоставлении количество заказов увеличилось на 37%. В отчетном периоде Ozon добился рекордно высокого роста количества заказов на фоне улучшения когортных показателей: частотность заказов увеличилась на 50%, значительно выросло количество покупателей. Это способствовало не только росту общего количества заказов, но и снижению показателя операционных затрат на заказ снижаются, что приводит к улучшению юнит-экономики.

Несмотря на снижение средней стоимости заказа по сравнению с предыдущим годом, в 3 квартале 2021 показатель GMV на одного пользователя существенно вырос год-к-году — из-за роста частотности заказов, что привело к снижению издержек на заказ и увеличению отдачи от инвестиций в привлечение клиентов и инфраструктуру.

В течение 3 квартала 2021 года платформа Ozon каждый месяц привлекала около 1 миллиона покупателей, в результате чего клиентская база составила 21,3 миллиона активных пользователей, увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Год к году показатель вырос на 87% — рекордный уровень роста за последние семь кварталов. Компании также удалось повысить эффективность маркетинга: доля расходов на продажи и маркетинг в процентах от GMV снизилась до 6,0% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 6,4% во 2 квартале 2021 года.

«В третьем квартале мы установили новый рекорд — рост заказов составил 239%, это седьмой квартал подряд, когда динамика показателя превышает 100%. А на прошлой неделе мы достигли нового рубежа — 1 миллион заказов в день. При значительно возросшем объеме посылок наши операционные расходы на один заказ снизились в годовом сопоставлении, несмотря на беспрецедентное расширение инфраструктуры. По мере роста и развития бизнеса мы стремимся поддерживать сообщества, которые формируют нашу экосистему. Я рад сообщить, что в сентябре Ozon запустил собственную программу благотворительности „Ozon Забота“, которая позволяет нашим покупателям и продавцам делать благотворительные взносы в некоммерческие организации». Операционный директор Ozon Даниил Федоров

За последние двенадцать месяцев число активных продавцов увеличилось почти в четыре раза, превысив 60 000. С начала года к платформе присоединилось около 40 000 продавцов, которых привлекает разнообразие логистических схем сотрудничества, собственные инструменты Ozon для анализа продаж, широкий набор рекламных инструментов и финансовые сервисы для масштабирования бизнеса. В 3 квартале 2021 года Ozon также предоставил доступ к платформе самозанятым предпринимателям, что должно еще больше расширить ассортимент платформы.

Значительный рост базы продавцов способствовал росту доли маркетплейса, которая достигла 66,7% от GMV, включая услуги, по сравнению с 51,4% в 3 квартале 2020 года.

На скорректированный показатель EBITDA повлияли единовременные расходы на R&D проект в размере 370 млн рублей. Компания также произвела дополнительную корректировку резерва по переоценке товарно-материальных запасов в размере около 500 млн рублей в связи с недавними разъяснениями Комитета по интерпретациям МСФО (IFRIC). Без учета эффекта от этих событий скорректированная EBITDA по итогам 3 квартала составила бы минус 10,4 млрд рублей.

Отношение скорректированной EBITDA к GMV улучшилось квартал-к-кварталу и составило 9,6% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 10,3% во 2 квартале 2021 года без учета влияния вышеупомянутых разовых расходов на R&D проект и корректировки резерва по переоценке товарно-материальных запасов. Улучшение показателя в основном обусловлено ростом валовой прибыли и улучшением расходов на продажи и маркетинг как процента от GMV. Расходы на фулфилмент и доставку были выше по сравнению с предыдущим кварталом из-за активного расширения инфраструктуры в рамках подготовки к высокому сезону 4 квартала 2021 года.

Скорректированная EBITDA в 3 квартале 2021 года составила минус 11,3 млрд рублей по сравнению с минус 1,9 млрд рублей в 3 квартале 2020 года. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV в 3 квартале 2021 года составило минус 10,4% по сравнению с минус 4,2% в 3 квартале 2020 года. Несмотря на рост совокупных операционных расходов год-к-году, обусловленный инвестициями в инфраструктуру, маркетинг и привлечение талантов, показатель издержек на заказ значительно улучшился в годовом сопоставлении благодаря эффекту масштаба. Данный эффект обеспечен значительным увеличением частоты заказов на одного активного пользователя. Более высокая частота должна стать ключевым фактором дальнейшего снижения издержек на заказ в будущем. В 3 квартале 2021 года компания также осуществляла целевые инвестиции в новые вертикали, такие как сервис быстрой доставки Ozon Express и финтех