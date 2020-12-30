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Ozon представил собственный джингл

В рамках глобальной рекламной кампании на 2021 год Ozon продолжит развивать имидж мультикатегорийной площадки.

Новая рекламная кампания Ozon стартовала на телевидении 13 января. В ней звучит первый джингл маркетплейса — фраза «Ozon-zon-zon», а также песня, записанная на мотив «А рам зам зам». Это вариация традиционной марокканской детской мелодии, популярной в России благодаря группе «Дискотека Авария». Джингл будет использоваться в теле-, радиорекламе и OLV в течение 2021 года.

«Формат джингла в наши дни переживает очередное перерождение благодаря популярности музыкальных соцсетей. Музыкальные видео сильнее вовлекают аудиторию, а формат емкого звучного текста хорошо справляется с целью быть top of mind среди e-commerce площадок. В самой кампании мы продолжаем продвигать идею о разнообразном ассортименте Ozon, где можно купить более 9 млн разных товаров. Яркая, „прилипчивая“ мелодия поможет решить эту задачу еще быстрее», — говорит Мария Николаева, руководитель маркетинговых коммуникаций Ozon.

Сюжет кампании продолжает историю амбассадора Ozon Дмитрия Маликова. В пяти роликах герой рассказывает аудитории о разнообразном ассортименте площадки: на ней можно купить практически всё — «от булавки до приставки», «от плафона до смартфона».

Акцент на разнообразном ассортименте — отсылка к стихотворению Самуила Маршака, в котором тот перечисляет всё, что дама сдавала в багаж. У Дмитрия Маликова перечень вещей отличается в зависимости от ролика: в одном из видео он остаётся вместе с ребёнком и заказывает продукты и даже гаджеты через Ozon Express, а в другом — покупает на маркетплейсе зоотовары для разных животных. 

Разработкой идеи совместно с Ozon занималось агентство BBDO Moscow и их дочерняя студия Natives. 

Автор: Анна
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