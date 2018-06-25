Ozon принял на работу 100 разработчиков из китайского Lazada

Российский онлайн-ритейлер Ozon принял на работу 100 новых разработчиков: большинство из них ранее работало в азиатском интернет-ритейлере Lazada, подконтрольном китайскому холдингу Alibaba Group Holding. До конца текущего года компания планирует нанять еще 200 новых сотрудников, сообщили в пресс-службе Ozon.

В настоящий момент над реализацией проектов интернет-ритейлера работают 300 сотрудников, включая системных администраторов и продакт-менеджеров. Нанятые компанией разработчики будут заниматься реализацией новых проектов в сфере e-commerce внутри компании.

По словам представителя Ozon, в апреле в компанию были трудоустроены 100 разработчиков. Большинство из них ранее работало в азиатском интернет-ритейлере Lazada, подконтрольном китайскому холдингу Alibaba Group Holding. Новым техническим директором Ozon был назначен А. Орлов, ранее отвечавший за разработку «Поиска» в холдинге «Яндекс». Новым руководителем направления пользовательского опыта стал Е. Ширинкин, ранее работавший в Lazada на посту вице-президента.