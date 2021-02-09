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Ozon проанализировал продажи стационарных и портативных компьютеров

По данным компании Ozon, стационарные рабочие места переезжают на дом к сотрудникам, а в офисах теперь предпочитают ноутбуки.

Из-за перехода на режим удаленной работы спрос на офисные компьютеры — неттопы, мини ПК и моноблоки — в 2020 году снизился на 20% в годовом сопоставлении. Одновременно с этим вырос спрос на компьютеры для дома — продажи системных блоков увеличились на 82%.

Моноблоки, неттопы и мини-ПК чаще других компьютеров покупают клиенты-юрлица. В начале пандемии B2B-клиенты стали гораздо реже покупать компьютеры, а в декабре 2020 года спрос вернулся, но только на ноутбуки — год к году их продажи среди юрлиц выросли почти в 4 раза. После опыта удаленной работы компании стремятся обеспечить сотрудников компьютерами, которые можно забрать домой в случае возобновления самоизоляции. В целом рост продаж ноутбуков на Ozon в 2020 году ускорился до 77% с 55% в 2019 году.

«Тенденция к снижению продаж офисных машин в 2021 сохранится, несмотря на возвращение сотрудников в офисы. Пандемия изменила привычное понимание рабочих мест — бизнесу выгоднее оформлять сотрудникам мобильные рабочие места, которые легко полностью перенести домой. Поэтому у компаний отпала потребность в содержании и обслуживании офисных компьютеров — сейчас сотруднику достаточно иметь ноутбук и стабильное подключение к интернету» — говорит Наталья Селихова, руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon.

На неттопы и мини-ПК в 2020 стали тратить больше — сказалось повышение курса доллара и дефицит комплектующих. Средний чек в категории вырос на 30% и составил 34 тысячи рублей. В случае с системными блоками средний чек остался на уровне 2019 года и составил около 40 тысяч рублей.

Топ самых популярных компьютеров в разных категориях в 2020:

  • Неттоп MSI Cubi N 8GL-037;
  • Моноблок Acer Z4640G;
  • Системный блок RobotComp М-16 2.0;
  • Ноутбук ASUS VivoBook X543BA-DM624.

Среди ноутбуков и компьютеров популярнее всего устройства с Windows 10, операционную систему устанавливают на 60% устройств, купленных на Ozon. На втором месте по популярности — устройства без операционной системы, их доля составила 28%. На третьем — Linux, его можно найти на каждом 12 компьютере, купленном на маркетплейсе.

Автор: Анна
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