OZON проанализировала спрос и продажи в преддверии Масленицы

Интернет-компания OZON проанализировала свыше 1,5 млн поисковых запросов и несколько сотен тысяч заказов в преддверии Масленицы. Площадка отмечает бурный рост продаж продуктов питания — 2-3 марта они увеличились в 3 раза по сравнению с обычным периодом. Судя по выбору ассортимента, россияне серьезно готовятся к традиционному русскому празднику.

В 3 раза выросли продажи пшеничной муки, молока, сливочного масла и сметаны, в 1,5 увеличилось число покупок шоколадной пасты, джемов, сгущенки, и творожной массы — очевидно, эти продукты покупаются для приготовления блинов, начинок и топпингов к мучным изделиям.

Отметим, что россияне определенно пытаются совместить празднование Масленицы и правильное питание: в 1,7 раза выросли продажи безлактозного молока, низкокалорийных джемов и сиропов без сахара. Рост заказов безглютеновой муки (рисовой, кокосовой) в эти выходные увеличился на 25% относительно всего 2019 года. В основном такое поведение характерно для жителей миллионников — чаще всего 2 и 3 марта такие продукты в корзину добавляли пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Краснодара. Средний возраст клиентов OZON, которые покупают правильное или диетическое питание — 27 лет, в то время как средний возраст клиента категории «Продукты питания» — 33 года.

В этом году у покупателей в Москве также сильно вырос интерес к натуральным продуктам местного производства. На OZON пользуются особым спросом молочные и фермерские продукты, произведенные в Центральном регионе, Тверской и Владимирской области, например, «Ешь деревенское» и продукция Киржачского молочного завода.

В преддверии Масленицы растут не только продажи продуктов — с 28 февраля по 3 марта на 35% выросли продажи миксеров, кухонных весов, блинниц и мультиварок. Учитывая, что в 70% случаев эти покупки совершали мужчины, частично этот рост может быть связан и с грядущим Международным женским днем. Но мы надеемся, что мужчины дарят блинницы на Масленицу, а на 8 марта выберут что-то более приятное для своих подруг.

В 2018 году по данным «Ромир» рост рынка FMCG в онлайн составил 32,2% по сравнению с прошлым годом — рост обеспечен категорией продуктов питания, в том числе фрэш-категории, которые являются драйвером этого роста. Частота покупок онлайн в уходящем году увеличилась на 21%. Более 60% покупателей OZON, помимо целевых покупок из 4-5 категорий, добавляет также в заказ товары повседневного спроса: еду, бытовую химию и хозяйственные товары.

По данным исследования Russia Top Online Food Retail, подготовленного «Infoline-Аналитикой», рынок онлайн-доставки продуктов питания ритейлерами и службами доставки по итогам 2018 года вырос на 50%, до 23 млрд руб. Интернет-магазин OZON занял второе место в рейтинге игроков рынка доставки продуктов питания в России по итогам 2018 года. В 2018 категория «Продукты питания» в OZON выросла более чем в 2 раза год к году, а подкатегория свежих продуктов — более чем в 10 раз. Пока вклад категории в выручку интернет-магазина невелик — на уровне нескольких процентов, но потенциал у неё огромный, а интерес клиентов к заказу продуктов можно назвать одним из главных трендов 2019 года.