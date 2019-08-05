OZON продолжает экспансию последней мили в регионах

Группа компаний «Обувь России» и интернет-компания OZON заключили партнерское соглашение, которое позволит онлайн-площадке до конца года вырастить сеть выдачи заказов в регионах на несколько сотен точек, а ритейлеру — увеличить трафик в свои магазины.

Пункты выдачи заказов OZON открываются преимущественно в магазинах Westfalika — основного бренда «Обуви России». Сервис доступен уже в 97 торговых точках в городах Сибири и Дальнего Востока. До конца августа в этих регионах откроется еще 30 точек, а до конца 2019 года компании планируют увеличить их количество минимум в 3,5 раза, масштабируя сеть на другие федеральные округа: Северо-Западный, Южный, Уральский, Центральный и Приволжский.

В магазинах «Обуви России» клиентам OZON доступен полный набор услуг: получение и оплата онлайн-заказов, а также возврат товаров.

«Мы рады сотрудничеству с интернет-площадкой OZON — одним из лидеров российского рынка онлайн-торговли. Подключая новых партнеров к проекту „Пункты выдачи заказов“, мы увеличиваем трафик наших магазинов, повышаем лояльность постоянных покупателей и привлекаем новых. Люди ценят то, что в наших магазинах можно воспользоваться современным сервисом — забрать заказанный товар, оплатить его любым удобным способом и при необходимости примерить», — комментирует Наталья Куликова, руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России».

«В первом полугодии 2019 года продажи OZON в регионах выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — потенциал спроса здесь очень высок, а реализовать его поможет развитие „последней мили“. Благодаря партнерскому соглашению с „Обувью России“ OZON может моментально нарастить сеть пунктов выдачи заказов в регионах на несколько сотен точек, увеличить ее в Сибири и на Дальнем Востоке на 45% уже к концу августа и быстро „дотянуться“ до удаленных городов Сибирского и Дальневосточного ФО. Синергия офлайн- и онлайн-форматов открывает массу возможностей: по нашему опыту, трафик в магазины с пунктами самовывоза растёт в среднем на 10% и даже более», — комментирует директор по развитию инфраструктуры и сети самовывоза OZON Григорий Орлов.

«Обувь России» запустила проект «Пункты выдачи онлайн-заказов» в октябре 2018 года, и сегодня сотрудничает уже с пятью компаниями — крупным операторами российского логистического рынка. Всего к программе подключено более 600 торговых точек, через которые в первом полугодии выдано более 100 тыс. посылок. В среднем в сети «Обувь России» онлайн-покупатели получают 650-700 посылок в день, чаще всего электронику, парфюмерию, косметику, книги, одежду и обувь.

Партнеры проекта платят ГК «Обувь России» комиссию за выданные и принятые на возврат посылки, а также за каждый совершенный платеж. Всем получателям заказов компания выдает карты программы лояльности «Арифметика». Кроме того, проект влияет и на рост продаж — за 1 полугодие конверсия в покупки клиентов, которые приходят получить посылку и дополнительно приобретают в магазинах «Обувь России» товары или услуги, составила 4,5%.