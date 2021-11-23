+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Ozon протестирует миниформат пунктов выдачи заказов

Помимо развития уже ставших популярными текущих форматов, компания запустит пилот по открытию небольших пунктов — ПВЗ Light — площадью от 15 кв.м. Это позволит расширить сеть ПВЗ прежде всего в небольших городах, где выбор площадей ограничен, но потребность в онлайн-покупках высока.

Пункты выдачи Ozon широко представлены в миллионниках и крупных городах, для дальнейшей экспансии в города с меньшим числом жителей компания запускает специальный пилот. В небольших городах не всегда есть выбор просторных помещений, а потребность в онлайн-покупках высока в силу ограниченного выбора в офлайне. Пилотный формат позволит Ozon расширить покрытие сети, а предпринимателям — открыть пункт выдачи с минимальными затратами. Пропускная способность таких пунктов и их загрузка заказами в силу меньшей площади будет ниже, чем у стандартных, поэтому уменьшение пространства не повлияет на высокий уровень сервиса для клиентов. В то же время стандартный формат пунктов выдачи от 20 кв.м. продолжит развиваться.

Предприниматели, открывающие минипункты в рамках пилота, также будут получать процент от оборота проходящих через точку заказов — он составит от 3,5% до 4,4%. Для них также сохраняется программа мотивации — финансовая поддержка, двойное вознаграждение в первые 90 дней работы, а также маркетинговое продвижение точки. Подать заявку на участие в пилоте можно до 25 декабря.

Денис Дьяченко, директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Rocket, логистический сервис Ozon.

«Пилотный формат мини-ПВЗ расширит возможности поиска локаций для предпринимателей из малых городов, где больше предложений с небольшими площадями. Комфорт и высокое качество обслуживания покупателей для нас первый приоритет, поэтому мы тщательно продумали проект миниформата — придумали зонирование, чтобы получение заказов для клиентов было максимально удобным, также сделали максимально вместимый для такого формата склад».

В небольших городах популярность онлайн-покупок пока не так высока, как в миллионниках, поэтому для получения дополнительного заработка партнеры, также как и те, кто открывает стандартные ПВЗ, получают возможность выдавать заказы от других логистических операторов и маркетплейсов при соблюдении бренд-стандартов Ozon.

Сейчас сеть Ozon насчитывает больше 15 000 точек выдачи заказов по всей стране, включая пункты выдачи и постаматы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 ноября / Комментарии
Почта России, Минпромторг и АНО «Цифровая экономика» помогут развитию электронной коммерции

Почта России, Минпромторг и АНО «Цифровая экономика» помогут развитию электронной коммерции

Минпромторг и Почта России создали на площадке АНО «Цифровая экономика» отраслевую рабочую группу «Электронная торговля». Сопредседателями группы стали статс-секретарь заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и генеральный директор Почты России Максим Акимов.

далее →

18 ноября / Комментарии
Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express, сервис быстрой доставки товаров Ozon, планирует до конца года запустить новый формат доставки продуктов, еды и других товаров за 15 минут. Формат запустят в этом году в Москве. Компания откроет для этого мини-дарксторы размером 250 кв. м.

далее →

18 ноября / Комментарии
Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России совместно с компанией «Аэромакс» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провели успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна.

далее →

17 ноября / Комментарии
СберМаркет проанализировал, что покупают в экспресс-доставке

СберМаркет проанализировал, что покупают в экспресс-доставке

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет сравнил, чем отличается корзина клиентов, которые выбирают экспресс-доставку, и тех, кто предпочитает плановую доставку в определенный слот времени.

далее →

17 ноября / Комментарии
Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Белоруссию

Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Белоруссию

Крупные производители и экспортеры обуви направили в министерство по налогам и сборам Белоруссии письмо, в котором уведомили о приостановке поставок в страну из-за проблем с маркировкой. Его подписали в том числе представители Nike, Lamoda, «Спортмастера» и «Детского мира».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!