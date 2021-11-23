Ozon протестирует миниформат пунктов выдачи заказов

Помимо развития уже ставших популярными текущих форматов, компания запустит пилот по открытию небольших пунктов — ПВЗ Light — площадью от 15 кв.м. Это позволит расширить сеть ПВЗ прежде всего в небольших городах, где выбор площадей ограничен, но потребность в онлайн-покупках высока.

Пункты выдачи Ozon широко представлены в миллионниках и крупных городах, для дальнейшей экспансии в города с меньшим числом жителей компания запускает специальный пилот. В небольших городах не всегда есть выбор просторных помещений, а потребность в онлайн-покупках высока в силу ограниченного выбора в офлайне. Пилотный формат позволит Ozon расширить покрытие сети, а предпринимателям — открыть пункт выдачи с минимальными затратами. Пропускная способность таких пунктов и их загрузка заказами в силу меньшей площади будет ниже, чем у стандартных, поэтому уменьшение пространства не повлияет на высокий уровень сервиса для клиентов. В то же время стандартный формат пунктов выдачи от 20 кв.м. продолжит развиваться.

Предприниматели, открывающие минипункты в рамках пилота, также будут получать процент от оборота проходящих через точку заказов — он составит от 3,5% до 4,4%. Для них также сохраняется программа мотивации — финансовая поддержка, двойное вознаграждение в первые 90 дней работы, а также маркетинговое продвижение точки. Подать заявку на участие в пилоте можно до 25 декабря.

Денис Дьяченко, директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Rocket, логистический сервис Ozon.

«Пилотный формат мини-ПВЗ расширит возможности поиска локаций для предпринимателей из малых городов, где больше предложений с небольшими площадями. Комфорт и высокое качество обслуживания покупателей для нас первый приоритет, поэтому мы тщательно продумали проект миниформата — придумали зонирование, чтобы получение заказов для клиентов было максимально удобным, также сделали максимально вместимый для такого формата склад».

В небольших городах популярность онлайн-покупок пока не так высока, как в миллионниках, поэтому для получения дополнительного заработка партнеры, также как и те, кто открывает стандартные ПВЗ, получают возможность выдавать заказы от других логистических операторов и маркетплейсов при соблюдении бренд-стандартов Ozon.

Сейчас сеть Ozon насчитывает больше 15 000 точек выдачи заказов по всей стране, включая пункты выдачи и постаматы.