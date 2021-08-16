Ozon расширяется в Казахстане: компания заключила соглашение с Казпочтой о доставке посылок

Маркетплейс Ozon расширяет присутствие в Казахстане. С августа получить заказы, оформленные на площадке, можно в 2 000 почтовых отделений страны. Благодаря сотрудничеству с Казпочтой общее количество точек выдачи заказов Ozon в республике увеличится почти в 20 раз.

До конца лета Ozon планирует расширить сотрудничество с Казпочтой: подключить к выдаче посылок все почтовые отделения и задействовать в доставке курьерскую службу национального оператора. Ранее казахстанцы могли получить заказы с Ozon в сотне пунктов выдачи «АлемТАТ» и частными курьерскими службами.

Доставка в отделения Казпочты бесплатная, минимальная стоимость заказа для клиентов из Казахстана — порядка 5 800 тенге. Выбрать наиболее удобное отделение Казпочты можно на этапе оформления заказа на сайте или в приложении Ozon.

«Сотрудничество с Казпочтой позволит нам быстро улучшить условия доставки для клиентов по всей стране. Теперь получить заказ с Ozon в шаговой доступности от дома могут клиенты из самых отдаленных регионов республики. Дальнейшее развитие логистики позволит нам кратно сократить сроки доставки миллионов товаров маркетплейса Ozon в Казахстан», — говорит Егор Исаев, руководитель по развитию международного бизнеса Ozon.

«Мы учитываем, как меняется мир, тенденции и предпочтения клиентов. Пандемия подхлестнула процессы, запущенные ранее. В частности, активность e-commerce и online-сервисов возросла многократно. Казпочта, обладая широкой инфраструктурой и выстроенными логистическими цепочками, активно развивается в этом направлении. В целях развития e-commerce и создания удобства для наших клиентов мы сотрудничаем с отечественными и зарубежными электронными торговыми площадками. В этой связи Казпочта настроена на плодотворное партнерство с крупнейшим маркетплейсом Ozon», — отметил Председатель Правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

Средний срок доставки в почтовые пункты в центральных регионах Казахстана составит 5 дней. Для этого Ozon с августа предлагает местным покупателям в первую очередь товары, которые хранятся на ближайших к республике складах. Основной для Казахстана фулфилмент-центр Ozon расположен в Екатеринбурге.

Пользователям Ozon из Казахстана доступен весь ассортимент товаров площадки за исключением крупногабаритных. В первом квартале 2021 года штучные продажи в республике выросли более чем в 5 раз год к году. Чаще всего жители Казахстана заказывали на Ozon продукты питания и товары повседневного спроса (например, кофе и чай, детские смеси). Быстрее всего спрос рос на детское питание, спортивные товары, бижутерию, товары для сада и дачи. Самые активные покупатели Ozon — жители Акмолинской области, за ними следуют жители Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

Помимо развития сервиса для покупателей, Ozon также совершенствует платформу для казахстанских продавцов. С мая предприниматели республики могут доставлять товары в Россию прямиком до клиента собственной логистикой или с помощью сторонних перевозчиков. В скором времени Ozon также предложит свой перечень партнёров-логистов, которые будут возить товары казахстанского бизнеса в Россию, а также откроет инфраструктуру, где можно будет сдать товар для доставки.