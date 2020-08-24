Ozon раздаст Ozon.Рубли

Интернет-платформа Ozon обновляет программу лояльности — теперь к ней добавился сервис Ozon.Счет. Он позволяет любому клиенту вносить на пользовательский счет Ozon деньги в виде авансового платежа за покупки и получать Ozon.Рубли в размере «8% годовых» от суммы остатка. Если на пользовательском счете клиента будет храниться больше 10 тысяч рублей, он будет получать еще 2% кэшбека с каждой покупки. Ozon.Рублями клиент может оплачивать до 99% стоимости покупок, тратить их можно только на покупки на Ozon.

Ozon начал тестировать сервис Ozon.Счет в июле, предложив закрытым тестовым группам разные механики начисления кэшбека. По результатам месяца тестирования выбрали механику, которая вызвала наибольший отклик: участники теста с механикой «8% годовых» пополняли счет в среднем на 12 000 рублей, а покупки делали чаще членов других групп.

«Всего за два дня после выхода Ozon.Счет на открытый рынок к новому сервису подключились больше 60 тысяч пользователей, — говорит Ваэ Овасапян, вице-президент по цифровым финансовым сервисам. — Кстати, для части клиентов дополнительной мотивацией использовать новый продукт является безопасность — пока не все клиенты готовы привязывать карту к личному кабинету, а наш новый инструмент лояльности позволяет держать ограниченную сумму авансового платежа для быстрых покупок на пользовательском счете и получать с этого дополнительную выгоду».

Ozon.Счет — часть личного кабинета клиента Ozon, куда он может внести авансовый платеж за будущие покупки товаров на интернет-площадке. Это авансовый платёж, который хранится на Ozon.Счет и дает клиенту выгоду в виде кэшбека в виде Ozon.Рублей. Накопленные Ozon.Рубли клиенты могут потратить только на покупки на Ozon. Сам авансовый платёж или его часть можно вывести из Ozon.Счет в любой момент, оформив заявку на возврат авансового платежа в личном кабинете. Ozon не берет комиссий за вывод, ввод и пополнение пользовательского счета.