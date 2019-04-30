Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с Ozon, одним из крупнейших игроков российского e-commerce. Соглашение предполагает открытие более 2000 постаматов и 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до конца 2020 года в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети.

Соглашение также предусматривает выдачу посылок Ozon на кассах магазинов «Пятёрочка», через постаматы и ПВЗ партнёров дочерней структуры Х5 ОМНИ и использование логистического решения Х5 ОМНИ для доставки заказов Ozon до магазинов.

Сейчас около 70% заказов Ozon выдается в ПВЗ и постаматах, компания оперирует порядка 5 500 точек выдачи. Партнерство с Х5 ОМНИ позволит интернет-площадке более чем в 2 раза увеличить сеть доставки, причем в локациях, которые уже являются центрами притяжения людей и частью их привычных ежедневных маршрутов. В ПВЗ клиенты смогут получить не только заказы, но и другие полезные продукты — например, карты Ozon.Card.

Новые пункты выдачи также смогут работать как точки приема товаров поставщиков маркетплейса — таким образом, селлеры Ozon получат больше локаций для отгрузки по всей России.

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров: «Сотрудничество с Ozon — важный шаг в развитии нашей омниканальной платформы и новых сервисов для покупателей, которые отдают предпочтение удобству цифровых технологий и экономии времени. Кроме того, партнёрство с одним из лидеров российского рынка электронной коммерции позволит расширить спектр услуг и дополнительных сервисов, доступных гостям наших магазинов».

Директор по развитию стратегических бизнесов Х5 Игорь Плетнёв: «Х5 ОМНИ планирует доставлять посылки Ozon до магазинов „Пятёрочка“, а также выдавать посылки других компаний через ПВЗ и постаматы Ozon. Со своей стороны Ozon получит возможность выдавать свои посылки через кассы „Пятёрочки“, постаматы и ПВЗ Х5 ОМНИ и её партнёров. Мы надеемся, что уже в следующем году любой гость „Пятёрочки“ сможет получить свой заказ из любого интернет-магазина одновременно с покупкой продуктов».