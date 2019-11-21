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Привлечение клиентов RSS

Ozon разрешил отправить в подарок любой заказ

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon продолжает тестировать спрос онлайн-покупателей на дополнительные услуги и новые сервисы. Теперь любой товар из почти 2,5 млн наименований можно отправить в подарок, даже не зная физический адрес получателя. Ozon первым на российском рынке запустил подобную услугу.

Теперь товары из ассортимента Ozon можно подарить, а получатель сам выберет адрес и способ его получения. Сервис реализован на базе технического решения британского стартапа GiftMagic, создатели которого первыми придумали, как отправить подарок человеку, даже не зная адреса.

«Клиенты Ozon часто использовали онлайн-платформу, чтобы отправлять подарки своим близким и друзьям в другие города — география доставки Ozon охватывает более 6 500 населенных пунктов по всей стране, но раньше отправитель сам должен был указывать адрес получателя и выбирать за него способ доставки, — говорит Олег Дорожок, директор по рекламе и монетизации в Ozon. — Мы неоднократно получали просьбы от клиентов сделать сервис, который бы решил эту проблему — и теперь мы запустили его».

Теперь клиенту Ozon достаточно нажать на кнопку «Подарить» в карточке товара, написать пожелание и отправить ссылку на подарок по электронной почте, в любом мессенджере или в социальной сети. Далее получатель подарка подтверждает готовность его принять, указывает адрес и способ получения заказа, также он может изменить, например, цвет и размер товара, отправленного в подарок. После этого отправитель подарка его оплачивает.

В тесте участвуют клиенты Ozon в Москве, а отправить подарок можно в любую точку России — география охватила 6500 населенных пунктов страны. Доставка возможна всеми способами, которые сегодня предлагает Ozon: курьером, в пункт выдачи заказа или постамат, а также до двери клиента и Почтой России. Новый сервис распространяется почти на 2,5 миллиона товарных наименований от книг, электроники и одежды до продуктов и товаров для спорта и творчества.

Ozon не в первый раз экспериментирует с запуском новых для российского рынка e-commerce сервисов. В этом году площадка запустила подписку Ozon Premium — с февраля ею воспользовались более 300 тысяч клиентов. В августе компания впервые в России начала оставлять заказы у дверей клиентов и сегодня этот сервис доступен для жителей всей страны.

Автор: Анна
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