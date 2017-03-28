В планах на 2017 обеспечить доставку на следующий день для покупателей OZON.ru на юге РФ

Онлайн-магазин OZON.ru подвел итоги 2016 года. GMV компании — 18 млрд рублей, net sales — 14,2 млрд рублей, рост по итогам года составил 20% в продажах и 24% в заказах. В 2016 компания доставила своим покупателям 5,8 млн заказов, в которых содержалось 28,3 млн товаров.

2016 год ознаменовался региональным расширением, в апреле был открыт региональный склад в Екатеринбурге площадью 6 800 кв. метров, в мае был открыт региональный склад в Казани, его площадь 3 500 кв. метров. Рост продаж в Екатеринбурге с апреля по декабрь 2016 составил 27%, в Казани с мая по декабрь — 60%. В четвертом квартале введена в эксплуатацию третья очередь складского комплекса в Твери, общая площадь которой составила 14 000 квадратных метров.

Ассортимент OZON.ru достиг по итогам года 4 278 981 наименований, годом ранее он составлял 3 617 316. В 2016 были запущены новые товарные направления — «Товары для взрослых», «Спортивное питание», «Товары для ремонта» и «Сладости». Доля «Книг» в продажах составила 25%, доля «Электроники» — 24%, «Товаров для дома» — 15%. Самой быстрорастущей категорией стала запущенная годом ранее категория «Зоотоваров и продуктов питания», ее рост — 227%, доля 4%.

Доля мобильного трафика по итогам 2016 достигла 35%. Приложение OZON.ru за все время было скачано более 10 000 000 раз. На iOS — 2 212 037, на Android — 7 685 462.

В декабре 2016 конверсия достигла 3,3%, в январе 2014 она была на уровне 1,3%.