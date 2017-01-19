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Ozon.ru стал владельцем общеизвестного товарного знака

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Эльдорадо
Эльдорадо
Бытовая техника

Российский интернет-магазин Ozon.ru стал владельцем общеизвестного товарного знака. Такой статус Роспатент предоставил фирменному обозначению торговой площадки в отношении таких услуг, как демонстрация, продвижение и продажа товаров в сети Интернет, входящих в 35-ый класс МКТУ. 13 декабря бренд был внесён в соответствующий реестр под №176.

Для подтверждения широкой общественной известности товарного знака ООО «Интернет Решения», владелец интернет-магазина, представило патентному ведомству специальный отчёт. В ходе исследования была проанализирована популярность брендов OZON.ru и OZON.Travel. Результаты опросов показали, что в сентябре 2013 г. среди пользователей интернет-магазинов обозначение «ozon.ru» занимало 1-ое место без подсказки, с подсказкой этот словесный элемент занимал 3-е место (после таких сайтов, как avito.ru и Eldorado.ru). Также исследование показало, что этот бренд лидирует по количеству покупателей за всё время: 6,5 млн человек хоть раз совершали покупку на площадке ozon.ru.

Все указанные результаты этого отчёта Роспатент учёл при вынесении решения о предоставлении знаку статус общеизвестного. Также патентное ведомство отметило, что на рост популярности обозначения повлияло активное продвижение, масштабная рекламная кампания, увеличение ассортимента продукции и рост числа посетителей.

Получение товарным знаком статуса общеизвестного существенно расширяет возможности его владельца по защите своих интеллектуальных прав. Так, такой бренд находится под правовой охраной бессрочно, тогда как регистрацию обычного товарного знака необходимо регулярно продлевать. Кроме того, защита распространяется даже на товары, отличные от тех, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным, в случае, если использование этого обозначения будет вызывать ассоциации с деятельностью его настоящего владельца и ущемлять его интересы.

Интернет-магазин «Озон» был основан в 1998 г. и поначалу использовался как площадка для продажи книг и видеокассет. В дальнейшем интернет-магазин расширял ассортимент. Менялись и владельцы площадки. В настоящее время сайт принадлежит ООО «Интернет Решения», основанном в сентябре 2000 года. Домен ozon.ru был зарегистрирован в августе 2001 г. Кроме того, интернет-магазин доступен по адресам «ozonru.eu» и «ozonbooks.com» (европейская и международная версии), которые «Интернет Решения» открыли в 2013 г. Компании также принадлежит несколько товарных знаков с элементом ozon.ru.

Компании и сервисы: Эльдорадо
Автор: Анна
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