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Ozon с партнерами запустил кредитование для поставщиков

Российский онлайн-ритейлер Ozon ввел возможность b2b-кредитования с партнерами — микрокредитными организациями. Об этом сообщают «Ведомости».

На данный момент поставщикам предложены две компании, где они могут оформить кредит. Ритейлер предоставил поставщикам возможность воспользоваться SimpleFinance (крупный инвестор — японский инвестиционный фонд SBI Group) и «Папа финанс». Список кредиторов будет со временем расширяться.

Поставщики могут взять кредит на сумму от 500 тысяч рублей до 20 миллионов рублей по ставке от 12,9% до 19,9% годовых. Условия будут зависеть от того, на какой срок и в каком размере заемщик получает средства. Также учитывается, хранятся ли товары поставщика на складе Ozon или в своих помещениях. Крупные суммы выдадут под залог товара в обороте на площадке интернет-ритейлера. Кредит можно получить и без залога, но тогда в меньшем объеме и на меньший срок.

Отмечается, что сейчас у маркетплейса 14 тысяч поставщиков. Согласно данным Data Insight, по объемам продаж Ozon занял третье место среди российских интернет-магазинов — после Wildberries и «Ситилинка».

Также в сообщении компании говорится, что в 2018 году был запущен Ozon. Invest для p2b-кредитования, чем воспользовались около 200 компаний. Они получили порядка 300 миллионов рублей.

Ранее уже сообщалось о результатах первого года работы p2b-платформы Ozon. Invest. За 12 месяцев полноценной работы инвестиционной платформы оперативными займами воспользовалось более 200 компаний. В среднем за месяц Ozon. Invest выдает продавцам маркетплейса порядка 25 миллионов рублей. Средняя сумма одного займа составляет 2 миллиона рублей.

Автор: Александр
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