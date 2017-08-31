Ozon сам займётся продажей крупной бытовой техники

В ближайшее время онлайн-ритейлер Ozon запустит в регионах продажи крупной бытовой техники, в частности холодильников и стиральных машин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Марию Назамутдинову.

Ранее Ozon сам не продавал крупную бытовую технику — этим занимались его партнеры, поскольку ритейлер не мог обеспечивать доставку и хранение крупногабаритного товара. Например, ограничения по товару, который хранится на складе в Твери, — 25 кг и 120 см.

В мае компания арендовала новый склад на северо-западе Подмосковья, благодаря чему стали возможны продажи крупногабаритного товара. Сейчас проект запущен в Москве, на очереди — Подмосковье, Казань, Екатеринбург и Краснодар.

В ассортименте Ozon 1700 товаров крупной бытовой техники: холодильники, стиральные машины, плиты, посудомоечные машины, аксессуары для автомобилей, тренажеры, кондиционеры. Общий ассортимент ритейлера — почти 4,5 млн товаров.