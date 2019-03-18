OZON снижает стоимость доставки и предлагает новые условия подписки OZON Premium

В феврале в рамках нового подхода к ценообразованию интернет-площадка OZON объявила об отмене бесплатной доставки, значительном снижении цен на товары и запуске платной подписки OZON Premium. После изучения реакции клиентов, их модели поведения, барьеров, компания объявила о снижении цен на доставку для всех регионов страны новые условия для пользователей подписки Ozon.Premium.

Среди клиентов OZON много опытных пользователей — основную часть покупок они совершают онлайн. Их заказ объединяет товары из 4-6 категорий, а средний чек в 1,7 раза выше среднестатистического. Они чаще других предпочитают курьерскую доставку. Для них компания предлагает Ozon.Premium с уникальными для рынка онлайн-покупок условиями. Теперь подписчикам доступна бесплатная доставка предоплаченных заказов — заказы можно делать хоть каждый день. Также для премиум-подписчиков ежедневно будут действовать специальные предложения на большое количество товаров.

«Подписка — новый продукт для клиентов e-commerce, и чтобы больше людей могли ее попробовать, цена на нее также снижена: 6 месяцев теперь стоит 999 рублей, год — 1 799 рублей», — говорится в сообщении ритейлера.

Множество клиентов только начинает привыкать к регулярным интернет-покупкам. Они далеко не всё приобретают онлайн, хотя зачастую товары здесь дешевле, чем в офлайне. Эти люди пока покупают 1-2 выбранные категории, не готовы быстро увеличивать состав своего заказа и совершать покупки раз в неделю. Для всех таких клиентов OZON снижает стоимость доставки — теперь она доступна от 99 рублей. Заказы от 3 500 рублей могут быть доставлены бесплатно — так компания помогает клиентам увидеть выгоду от мультикатегорийных покупок.

«Сохраняя выгодные цены на товары и снизив стоимость доставки, компания привлечет дополнительную аудиторию клиентов вне городов-миллионников — это позволит еще быстрее масштабировать бизнес в регионах», — уточняют в OZON.

Как уже отмечали выше, пользователи Ozon.Premium получат доступ к специальным ценовым предложениям. Цены для других клиентов остаются более чем выгодными, особенно с учетом акций. OZON продолжит развивать экосистему сервисов и оптимизировать бизнес-процессы, чтобы сделать шопинг еще более выгодным и удобным для клиента.