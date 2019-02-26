Ozon снизил цену на доставку и изменил условия Ozon.Premium

Российский онлайн-ритейлер Ozon снизил цену на доставку предоплаченных товаров в постаматы c 299 до 199 руб. спустя три недели после повышения цен.

«Тарифы на доставку в собственные пункты выдачи OZON при условии оплаты заказа на сайте снижены до 199 рублей в первой зоне доставки. Для владельцев Ozon.Premium доставка в собственные пункты выдачи OZON стоит 133 рубля при условии оплаты заказа на сайте. Также снижен минимальный порог для бесплатной доставки в рамках Ozon.Premium — до 2499 рублей. Для владельцев Ozon.Premium доставка в собственные пункты выдачи заказов стоит 133 рубля при условии предоплаты заказа на сумму менее 2499 рублей», — комментирует пресс-служба компании.

4 февраля ритейлер объявил об отказе от бесплатной доставки и взамен снизил цены на большую часть товаров, куда прежде была заложена стоимость сервиса. Прежде доставка покупок по предоплате осуществлялась бесплатно.

Кроме того, Ozon ввел платную подписку на полгода за 1599, при этом даже с ней бесплатная доставка гарантирована только для заказов от 2999 руб. Для доставки заказов дешевле указанной суммы действует скидка 50%.

Тогда генеральный директор компании Александр Шульгин пояснил: «Большинство интернет-магазинов закладывает свои расходы в стоимость товара, и OZON раньше не был исключением. Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа по другой модели. Наша задача — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость свои расходы».