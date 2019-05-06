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Ozon снизил комиссию для селлеров своего маркетплейса

С 1 мая интернет-площадка Ozon снизила комиссию для продавцов маркетплейса в нескольких товарных категориях — это автотовары, некоторые виды электроники и бытовой техники, мебель, товары для дома и сада, товары для здоровья, одежда и обувь. Снижение составляет до 10%, точная цифра снижения отличается для разных категорий товаров и зависит от операционной схемы работы (отгрузка со склада продавца или отгрузка с логистического центра Ozon)

«Клиент хочет от нас максимально широкого ассортимента, и модель маркетплейса как раз прекрасно эту задачу решает. Сейчас на площадке несколько тысяч селлеров, и привлекать еще больше предпринимателей и компаний с разным товарным ассортиментом помогает не только наша лояльная аудитория в 30 млн.человек, но и „умные“ инструменты для партнёров — система аналитики, маркетинговая платформа, а также своевременная корректировка размера комиссии для разных категорий в соответствии с рынком», говорит Анна Калеева, директор проекта маркетплейс в Ozon.

Ozon — мультикатегорийная площадка, и клиенты ценят возможность совершать покупки в одном месте, что однозначно дает преимущество продавцам маркетплейса — в среднем корзина клиента состоит из товаров 3-4 разных категорий. В начале 2019 года Ozon также первым на рынке запустил услугу онлайн-кредитования мультикатегорийных заказов, что позволяет клиентам совершать более дорогие покупки и приобретать больше товаров из разных категорий, используя кредит или рассрочку без первого взноса и переплат.

В декабре 2018 года Ozon анонсировал запуск платформы p2b-кредитования OZON.Invest, она позволяет финансировать операционную деятельность селлеров маркетплейса.

Автор: Анна
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