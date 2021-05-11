Ozon снял собственную версию «Служебного романа»

Ozon приобрел права на воспроизведение сцен и образов героинь из фильма «Служебный роман» у киностудии «Мосфильм», а также у наследников авторов одноименной книги и музыкальной композиции и снял собственную версию сцены где секретарша Верочка знакомит Людмилу Прокофьевну (Мымру) с модными тенденциями. Как можно догадаться, ответ на вопрос «Что сейчас носят?» героиня находит в интернет-магазине.

Таким образом онлайн-ритейлер решил прорекламировать fashion-категорию, а также услуги бесплатной доставки и примерки.

«Перед нами стояла задача повысить знание о категории „Одежда, обувь и аксессуары“ на Ozon среди женской аудитории 35+. И мы решили ее через любимые и всеми известные образы из „Служебного романа“: легендарный диалог Веры и Людмилы Прокофьевны про „шузы“ и „что сейчас носят“ найдет отклик у целевой аудитории и поможет рассказать про большой выбор гардероба на Ozon», — говорит Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon.

Концепцию кампании придумала креативная команда маркетинговых коммуникаций Ozon, над производством работала команда Zarya.Film во главе с режиссером Романом Кимом.