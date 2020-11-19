Ozon согласился выплатить Сбербанку 1 млрд руб.

Маркетплейс Ozon решил урегулировать спор со Сбербанком и выплатил ему млрд рублей, говорится в материалах, поданных Ozon в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Причиной спора стал разрыв соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком.

Еще в сентябре маркетплейс разорвал соглашение об основных условиях сделки со Сбербанком (предмет сделки не разглашается). Расторжение соглашения привело к неустойке в млрд рублей.

Ozon с выставленным штрафом не согласился, о чём уведомил Сбербанк. Компания не исключала, что дело может дойти до арбитражного суда, уточняют источники СМИ. В итоге разногласия удалось разрешить мирным путем. Стороны подписали соглашение об урегулировании.

«Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд руб.», — говорится в материалах Ozon.

Ozon планирует привлечь до $949 млн в рамках IPO. Компания намерена разместить 30 млн американских депозитарных акций. Ценовой диапазон — $22,5—$27,5.