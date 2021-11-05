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Ozon сослался на технический сбой и отменил заказы стоимостью один рубль

Ozon отменил заказы, сделанные пользователями по необычно низким ценам. В компании объяснили такое решение техническим сбоем, однако в Роспотребнадзоре посчитали, что маркетплейс при аннулировании дешевых заказов поступил незаконно, сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 1 ноября пользователи заметили, что цены многих товаров снизились в несколько раз. Например, микроволновая печь, стоимость более 7 тыс. рублей, продавалась за 245 рублей. Некоторые товары стали стоить от 1 до 50 рублей.

Интернет-магазин вернул прежние цены спустя полтора часа после сбоя, а утром отменил дешевые заказы. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что технический сбой не меняет ситуации для потребителя с юридической точки зрения. Продажи предметов за один рубль — довольно распространенная практика, их используют, чтобы привлечь внимание к различным товарам или брендам.

«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением неправильных цен или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации <...> действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что потребители могут сами отказаться от сделки, если им корректно объяснить причины, по которым она не может быть исполнена. Однако потребитель вправе требовать исполнения заключенного договора.

Автор: Анна
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