Ozon стал крупнейшей в стране сетью постаматов

На прошлой неделе количество собственных постаматов интернет-площадки превысило 4 500 точек — на 10 октября 2019 г. сеть Ozon достигла 4511 собственных терминалов. Таким образом Ozon опередил Qiwi Box c 1 905 и PickPoint — с 2100 собственных терминалов, став крупнейшей сетью собственных автоматизированных точек выдачи на российском рынке.

В 2018-2019 годах Ozon растет на 70-80% год к году — это примерно в 3 раза быстрее рынка, и в компании отмечают, что могли бы расти быстрее, если бы не сдерживающий фактор логистической инфраструктуры. Постаматы — тот самый канал доставки, который можно быстро масштабировать: компания работает как с крупными сетями, в числе которых X5 Retail Group, Дикси, Детский мир, так и с небольшими партнерами. Установить постамат и подключить его к торговой витрине можно за 3-5 дней, для установки постамата нужно всего 1,5 кв.м и розетка, к тому же «франшиза» Ozon не требует первоначальных инвестиций — все затраты по установке и подключению оборудования интернет-площадка берет на себя.

Больше всего собственных постаматов у Ozon в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Твери. Более 50% автоматизированных точек Ozon установлены в сетевых магазинах формата «рядом с домом», бизнес-центрах, торговых центрах. Еще около 10-15% установили небольшие предприниматели по партнерской программе компании — среди них барбершопы, автомойки, ателье, компьютерные клубы. Также пользуются популярностью постаматы в общественных учреждениях — например, в библиотеках.

Постаматы расположены в локациях, которые люди посещают ежедневно — отсюда высокая востребованность этого канала и его растущая популярность. Помимо этого клиенты Ozon могут воспользоваться постаматом для возврата товаров, чтобы не идти в пункт выдачи или не ждать курьера. За последние 12 месяцев доля постаматов в общем объеме доставки Ozon выросла в шесть раз, по всей стране на этот канал приходится уже более 23% заказов. К тому же собственная сеть — полностью контролируемый канал, что позволяет интернет-площадке улучшать показатель своевременной доставки.

За 9 месяцев 2019 в постаматы было доставлено более 3 млн.отправлений — это в 3 раза больше, чем за весь 2018 год. Параллельно с ростом сети постаматов растет их наполняемость — в сентябре 2018 года на одну точку приходилось 4,4 посылки, а в сентябре этого года — 6,1.

Средний чек заказов в постаматы Ozon — 1 200 рублей, это меньше, чем на Ozon в целом, поскольку в постаматы не заказывают крупные предметы, например, бытовую технику. В то же время установка постамата «рядом» с клиентом увеличивает частотность его покупок в среднем в 5-6 раз.

«Эта цифра отлично иллюстрирует, какой у онлайн-покупок нереализованный потенциал и насколько важным для его реализации является инфраструктура доставки — как видно, как только у клиента появляется удобная возможность получать заказ без необходимости далеко идти, ждать курьера или стоять в очереди в пункте выдачи, он тут же начинает покупать в разы больше и чаще», — говорит Андрей Павлович, директор цепи поставок в Ozon.

Этот канал доставки выбирают как стихийные покупатели, которые пока приобретают в интернете только определенные категории товаров, например косметику или книги, так и те, уже перевел основную часть покупок в онлайн и делает более 15 заказов в год — многим намного проще ввести код и забрать свой заказ, вместо того чтобы ожидать курьера или общаться с сотрудниками пункта выдачи.

Сегодня с учетом партнерских точек Ozon оперирует 6 222 постаматами по всей стране. Интернет-площадка продолжит наращивать сеть терминалов — до конца этого года планирует увеличить собственную сеть постаматов более чем до 7000 точек и примерно до 9000 — с учетом партнерской.