Ozon стал логистическим оператором Hoff

Ozon начал доставлять заказы российского интернет-магазина мебели и товаров для дома Hoff. Теперь клиенты бренда могут оформить заказ на сайте Hoff, а получить в ближайшем пункте выдачи Ozon по всей стране.

Сотрудничество с Ozon сделает товары Hoff еще более доступными для широкой российской аудитории. Сегодня более 60% россиян могут получить свой заказ в точках Ozon в 15-минутной пешей доступности. Срок доставки заказа Hoff в пункты Ozon составит от 1 до 3 дней после обработки. К доставке доступны более 20 тыс. товаров из категорий «Текстиль», «Освещение», «Дом и сад», «Товары для дома», а также не крупногабаритной мебели. Стоимость доставки бесплатная от 999 руб.

Фирменные пункты макретплейса работают уже в 1 500 населенных пунктах страны, их количество превышает 6000 тысяч точек. Все они расположены в удобных локациях, имеют гибкий график работы и качественный сервис. Больше 70% клиентов Ozon предпочитают пункты выдачи, как основной канал доставки.

«Интернет-ритейлеры доверяют Ozon свою логистику на „последней миле“ за высокое качество доставки — 98 заказов из 100 мы довозим клиентам точно в срок. Это неоспоримый плюс для игроков, которые дорожат репутацией, хотят повысить уровень сервиса и лояльность аудитории. К тому же у нас одна из самых стабильных систем интеграций — за те полгода, что мы присутствуем на открытом логистическом рынке, мы обеспечили 100% бесперебойную работу для более чем 300 внешних клиентов. Hoff один из самых известных и любимых брендов в нашей стране. Мы рады, что компания выбрала Ozon Rocket своим логистическим оператором». Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов Ozon

Ozon начал тестировать доставку заказов сторонних интернет-магазинов в декабре 2020 года — фактически любой бизнес получил возможность воспользоваться логистической инфраструктурой Ozon, в том числе широкой сетью «последней мили». Логистическими услугами Ozon уже пользуются порядка 300 компаний, в том числе такие бренды, как IKEA, Сима-Ленд, Randez-Vouz и др. Ежедневно Ozon Rocket доставляет порядка 10 тыс. заказов от внешних клиентов.