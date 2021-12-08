Ozon стартовал с первым банковским продуктом Ozon Счёт

Маркетплейс Ozon представил платежный инструмент на базе собственного банка — Ozon Счёт. Он позволит покупателям получать не только удобный сервис, но и кешбэк до 30% за покупки на площадке Ozon.

Ozon Счёт — это первый платежный инструмент Ozon, полностью разработанный на базе банковских технологий после интеграции Ozon Банка в FinTech-инфраструктуру маркетплейса. Благодаря Ozon Счёту покупатели могут «в один клик» оплачивать заказы на площадке Ozon и получать кешбэк — от 4% до 8% на более чем 10 млн товаров. Повышенный кешбэк до 30% покупатели получат по акциям и спецпредложениям.

Открытие Ozon Счёта, его обслуживание, а также пополнение и переводы — бесплатны. Пополнить Ozon Счёт можно мгновенно — по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП) через приложение или сайт Ozon. При отмене заказа — деньги покупателя будут сразу возвращаться обратно на Ozon Счёт, что будет быстрее, чем при оплате с помощью карты.

«Ozon Счёт — это только первый продукт в системе финансовых продуктов Ozon Банка. Мы хорошо понимаем своих клиентов, знаем, каковы их финансовые потребности, и потому намерены в ближайшем будущем расширять функциональность Ozon Счёта. В наших планах — старт целой линейки новых финансовых решений как для покупателей, так и для продавцов Ozon», — поделился генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Ozon Банк — e-commerce банк в России, предлагающий уникальные финансовые сервисы для 21,3 млн активных покупателей и более чем 60 тыс. продавцов торговой площадки Ozon. Ozon Банк входит в Ассоциацию ФинТех. Имеет лицензию Банка России № 3516 от 21 июня 2021 года.